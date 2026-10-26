歷經逾40年規劃 西雪梨國際機場國際線啟航

經過40多年的籌畫，在雪梨快速發展的西部郊區斥資數十億打造的西雪梨國際機場，為營運超過一個世紀的雪梨主機場提供第一個替代選擇，首架國際班機今天從新機場起飛。

法新社報導，一架來自奧克蘭的紐西蘭航空公司（Air New Zealand）今天早上降落，不久後又從這座機場起飛，開通每週3班飛往雪梨以勞工階層為主的西郊航線。

紐西蘭航空營運長波伊爾（Kate Boyer）說：「不是每天都會遇到全新國際機場啟用。西雪梨有超過250萬名人口，是澳洲旅客探索我們國家各種風貌的另一個門戶。」

這座採單跑道設計的新機場，是澳洲50多年來第一座全新的大型航空樞紐，昨天開始營運國內航班，並於7月展開貨運業務。

雪梨主機場金斯福德．史密斯機場（KingsfordSmith Airport）是澳洲最繁忙的機場，3條跑道去年共接待超過4200萬名乘客。

金斯福德．史密斯機場位於距雪梨市中心僅9公里的植物灣（Botany Bay），使用這座機場的飛機經常從許多市區民宅上空呼嘯而過，機場並實施宵禁規定，禁止客機在夜間起降。位於西雪梨的新機場則沒有這類限制。

機場執行長希基（Simon Hickey）表示：「透過全天候24小時營運，西雪梨國際機場給予航空公司更大彈性連結全球樞紐，也為旅客通往世界各地提供更多選擇。」

澳洲航空公司（Qantas Airways）旗下低成本航空捷星航空（Jetstar）現在是該機場主要的國內航空公司，航線包括飛往黃金海岸（Gold Coast）、墨爾本（Melbourne）與布里斯本（Brisbane）。

機場表示，其他國家航空公司也將陸續進駐，包括將自2027年12月加入的卡達航空（Qatar Airways）、自2027年3月進駐的斐濟航空（Fiji Airways）與自2027年1月加入的越捷航空（Vietjet Air）。

不包括周圍交通工程，耗資53億澳幣打造的西雪梨國際機場可經由道路抵達，但預計至少要到2027年12月才會有直通的鐵路連結。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，這座新機場為澳洲開啟「美好的新篇章」。

他在週末指出，這座機場也將為西雪梨帶來經濟成長與就業機會，這個地區常被雪梨著名的港灣與中心商業區（central business district）給掩蓋了光芒。

他說：「長期以來，雪梨總是把目光投向海灣與中心商業區。這座機場將把焦點帶回人們實際居住、創造就業且迎來投資的西雪梨地區。」