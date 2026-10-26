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烏干達加強伊波拉防疫 曾赴剛果公民返國須隔離21天

中央社／ 康培拉25日綜合外電報導

烏干達衛生部長巴里奧蒙西（Chris Baryomunsi）今天表示，由於烏干達提高對伊波拉病毒的防疫戒備，曾前往剛果民主共和國的烏干達公民返國後，將接受為期21天的隔離檢疫。

路透社報導，烏干達今年7月宣布最近一波伊波拉疫情結束後，表示境內已無伊波拉疫情。不過，近期有2名曾入境烏干達的民眾，之後分別在肯亞和奈及利亞確診，引發衛生專家憂慮。

烏干達表示，正調查奈及利亞通報的確診個案。奈及利亞疾病管制中心表示，患者是一名42歲的瑞士外交官夫人，她10月3日從烏干達出發，經由阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）抵達阿布加（Abuja），現正接受隔離，病情已大幅好轉。

奈及利亞疾病管制中心表示，目前已追蹤到53名接觸者。

烏干達官員正與奈及利亞當局及國際夥伴合作，檢視基因定序結果、旅遊史資訊、接觸情況以及行動軌跡。

瑞士當局先前表示，據信該名女子是在烏干達感染病毒。巴里奧蒙西則對此說法反駁，直指瑞士方面「言之過早」。

他指出，這名女子的親屬從西尼羅省（West Nile）前來烏干達首都康培拉（Kampala）郊區的坎桑加（Kansanga）探視她，而這些親屬先前曾造訪過剛果民主共和國。

他說：「他們有什麼證據能證明她從未去過那裡？我們應該以科學為依據，而不是把事情政治化。」

肯亞首名伊波拉患者曾從剛果民主共和國前往烏干達，並於10月3日從恩特貝機場（Entebbe Airport）搭機前往奈洛比。這名患者兩天後死亡。

烏干達衛生部常務次長阿特維恩（Diana Atwine）在記者會上表示，根據檢視機場監視器畫面的結果，肯亞與奈及利亞這兩起確診個案雖然在同一天經由烏干達的同一座機場出境，但兩人之間並沒有任何實體接觸。

巴里奧蒙西表示，與肯亞伊波拉確診個案相關的所有60名接觸者，均已結束21天的健康監測並解除追蹤。

烏干達 剛果 隔離

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