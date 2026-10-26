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印尼野火煙霾衝擊經濟與健康 成本估逾2千億

中央社／ 雅加達26日專電

印尼森林及土地火災持續擴大，印尼經濟與法律研究中心（CELIOS）估計，今年1月至8月火災造成的經濟與健康成本最高達123.1兆印尼盾（約新台幣2198億元），涵蓋產業活動受阻、實體資產損失及健康相關成本。

研究報告指出，火災造成的實體資產損失及經濟活動受阻，相關經濟成本估計為29.54兆印尼盾，地方淨稅收也可能減少2698.6億印尼盾，受影響產業包括貿易、農業、住宿及餐飲等。

健康成本的估算則取決於納入的影響範圍。印尼經濟與法律研究中心估計，若只計算確診與火災相關健康問題民眾的直接及間接成本，約為9.75兆印尼盾，涉及約178萬人；若進一步納入出現相關症狀、但未就醫確診的民眾，受影響人數可能增至1740萬人，健康成本則可能達93.56兆印尼盾。

航空運輸也是野火煙霾影響的領域之一。印尼交通部最新資料顯示，截至21日已有2775個國內定期航班受到野火影響，其中1170班延誤、1544班取消或延後，另有25班改降其他機場、6班返航及30班提前起飛；國際航班有14班取消。

雅加達郵報（Jakarta Post）報導，印尼航空旅客協會主席阿爾文（Alvin Lie）指出，航班異動不只影響航空公司，也波及機場營運商、飛航導航服務機構及機場零售業者的收入；飛機在煙霾區域飛行後，也可能需要更頻繁清潔空調系統及引擎，增加維修成本。

森林砍伐監測組織「努山塔拉輿圖」（NusantaraAtlas）衛星分析顯示，印尼今年1月至9月受火災影響的土地面積約191.7萬公頃，其中超過一半在9月偵測到。

印尼政府持續投入人力與設備滅火。印尼國家災害應變總署（BNPB）公布，6個優先滅火省份共動員7萬1878名人員，空中支援機隊也從49架增加至51架。當局除進行地面滅火，也透過直升機投水及人工影響天氣等作業協助控制火勢。

印尼今年乾季提早開始且持續時間較長，氣象單位預測，約61%的季節區域雨季將晚於常年到來。印尼國家災害應變總署警告，若降雨分布不均，且火災源頭未獲妥善處理，仍可能出現新的火點。

印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）表示，政府將於11月5日評估今年第3季森林及土地火災對經濟造成的影響，並持續追蹤火災發展及其對各地的衝擊。

印尼 野火 健康

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