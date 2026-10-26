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風暴襲歐洲1死逾15萬戶停電 數百航班取消通訊中斷

中央社／ 倫敦25日綜合外電報導

歐洲北部今天遭暴風雨侵襲，造成一名男子罹難、超過15萬戶停電，並導致數以百計的航班取消，電話通訊網路也受到干擾。

法新社報導，蘇格蘭西南部有一名男子遭倒下的樹木壓死；而在法國北部一場馬拉松比賽中，一名跑者被強風吹倒的樹木砸傷。

英國、法國與德國有關當局表示，由於風暴伯羅（Boelo）與奧斯登（Austen）在24小時內接連侵襲，英國有超過8.2萬戶、法國有近6萬戶、德國有至少1萬戶家庭停電。

在蘇格蘭西部的阿吉爾和比特地區（Argyll andBute），測得高達每小時135公里的風速。受風暴影響，樹木與電纜被吹倒，導致蘇格蘭各地與英格蘭北部的道路與鐵路線中斷。

英國能源網路協會（Energy Networks Association）表示，在這兩場風暴侵襲期間，有逾40萬戶家庭一度停電。

位於英格蘭南部沿岸的布萊頓（Brighton）碼頭，自2003年發生火災以來便未再使用，部分結構23日在風暴奧斯登侵襲下被吹走。

隨著歐洲面臨今年首場大型秋季風暴，強風也吹拂英吉利海峽對岸的法國北部。專家警告，受到全球暖化影響，可能還會出現更多極端天氣事件。有關當局已對蘇格蘭與英格蘭多個地區發出洪水風險警報。

由於雙風暴橫掃歐洲北部，有數以百計的班機取消。身為歐洲最繁忙樞紐之一的阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport），也在今天取消數十個航班。

法新社統計，史基普機場官網列出約有90個航班取消，主要是飛往歐洲城市，包括巴黎、羅馬與都柏林。此外，原定降落於史基普機場的航班也已取消。

風暴 停電 歐洲

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