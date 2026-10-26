花75萬美元造雨！ 宏國居民仍忍受乾旱

政府砸錢派飛機上天「造雨」，居民卻還是得等9天才有自來水？中美洲國家宏都拉斯飽受乾旱之苦，政府斥資約75萬美元（約新台幣2250萬元），以飛機向雲層噴灑碘化銀，希望增加降雨，據西班牙《國家報》25日深入當地採訪發現，首都德古西加巴仍實施限水，乾旱地區農民甚至長達11個月沒有收成，人工降雨造水成效缺乏判斷標準、輸水儲水的配套措施未落實成疑。

飛機造雨難解缺水

解決乾旱缺水一直是宏都拉斯的優先政策，根據《國家報》25日深度報導，宏國當局委託墨西哥企業Startup Renaissance執行人工增雨，飛機在適合的雲層附近釋放碘化銀粒子，試圖促進降水，政府希望改善乾旱農地與水庫集水區的供水情況，計畫影響範圍達230萬公頃。

不過，首都居民的生活依舊不便，德古西加巴自8月起實施供水管制，部分地區一度每14天才有水，近期改善為約9天供水一次，每次僅3至4小時，居民只能事先準備水桶、瓶罐，甚至在下雨時趕緊接水，僅買得起水車與大型儲水設備的家庭，才比較有餘裕。

宏都拉斯農業部日前指出，原定20趟人工增雨航班已完成18趟，但實際增加多少雨量，仍須進一步分析，雖然政府表示部分地區降雨高於預報，但專家仍提醒，不能把自然降雨全算成人工增雨的功勞，由於同一地區不可能同時比較「有增雨」與「沒增雨」兩種天氣，單靠實際降雨量高於預報，仍難證明增雨計畫的效果。

缺水問題在農村更嚴重，宏都拉斯位於中美洲「乾旱走廊」，當地不少農戶仰賴雨水種植玉米與豆類，連續歉收讓家庭被迫減少用餐次數，《國家報》就指出，部分農民已經11個月沒有收成，乾旱也讓牲畜與其他農業生產受到衝擊。

輸水、儲水更重要

另據美聯社21日的報導，政府宣稱人工增雨讓部分地區降雨比預測增加20%至60%，但宏都拉斯氣象學者卡瓦斯質疑，與其投入大筆經費進行難以驗證成效的計畫，不如優先改善灌溉、水庫與水井等設施。

宏都拉斯政府強調，人工增雨並非唯一措施，還有鑿井、修復灌溉設施及發放農業物資，問題是，天上多下一場雨，不代表家中水龍頭就能出水，水庫儲量、輸水設施與配水制度，仍決定居民能否穩定用水，即使短期降雨改善，若集水、儲水與輸水能力沒有跟上，民眾依舊得靠儲水桶和水車度日。

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