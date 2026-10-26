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瑞士生活成本太高 免稅額調降不減跨境購物熱潮

中央社／ 蘇黎世26日專電

瑞士居民跨境購物熱潮持續升溫，瑞士約有72%的人口會前往國外購物。消費者行為反映家庭面對能源、保險及日常生活支出時，愈加重視節省開銷。瑞士高物價與消費者的節流傾向，仍是跨境購物趨勢的主因。

聖加侖大學（University of St. Gallen）2025年購物旅遊調查顯示，瑞士民眾全年在國外實體商店及網路零售的消費總額約達92億瑞士法郎（約新台幣3500億元），約72%的人口會前往國外購物，平均每年約5次，每次在國外實體商店消費約230瑞郎。

瑞士民眾經常前往德國、法國、奧地利及義大利購物，主要考量鄰國物價較低、商品選擇較多，以及瑞郎匯率帶來的購買力優勢。

瑞士自2025年1月起，將旅客攜帶入境商品的增值稅免稅額度，從每人每天300瑞郎調降至150瑞郎，但跨境購物熱潮未見消退。今年瑞士零售商與農業團體遊說進一步降至50瑞郎（約新台幣2000元），但國會尚未通過。消費者保護團體則認為，國外購物潮源自瑞士物價過高，而非免稅額度。

記者走訪德國邊境城市辛根（Singen），發現火車站附近一處購物超市的停車場內，約有1/3車輛掛著瑞士車牌。當地店員也主動詢問顧客是否需要辦理退稅相關文件，顯示跨境購物已是當地零售業常見的消費型態。

居住在瑞士的台灣僑民李思妍接受中央社訪問時表示，她與家人平時較少在瑞士超市採買，每週都會前往德國辛根購物，尤其偏好購買品質較高的有機食品。李思妍表示，家中4口每月飲食開銷約為1300瑞郎。與不出國購物的家庭相比，每月可至少節省約400瑞郎。

跨境消費也不限於食品採購。記者走訪奧地利邊境時，當地民眾蔡凱倫（Karen Tillian）向中央社表示，奧地利油價通常低於德國及瑞士，今年油價上漲期間，奧國漲幅相對較小，因此吸引不少鄰國民眾前往加油。邊境加油站經常可見德國、奧地利及瑞士車牌，部分地區的油價差距可達兩成。

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