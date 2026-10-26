快訊

明開工東北季風增強…周六再一波 桃園以北轉雨

罕病困境…出生15天癲癇 跨國求藥耗半年

聽新聞
0:00 / 0:00

憂受暴動波及 布魯塞爾商家加裝木板自救

中央社／ 布魯塞爾25日專電

布魯塞爾過去兩週發生多起滋事分子藉示威遊行而破壞與搶劫的行為。由於擔憂暴力事件重演，這個周末許多位於鬧區與商業區的店家，用木板封上店門口與櫥窗，力求自保並將潛在的損失降到最低。

布魯塞爾9日與17日舉行的多起示威遊行演變成暴力衝突，部分穿黑衣、蒙面的示威者破壞公共設施、縱火，並朝警方投擲物品；也有一些商家被攻擊，部分群眾甚至入店洗劫。

近期在社群平台上再次出現號召群眾於24日上街集會的訊息，令許多店家擔憂騷動再起。布魯塞爾市區主要購物商圈的業者不敢掉以輕心，紛紛在櫥窗上加裝厚重木板，原本明亮的櫥窗成為連綿的木板牆。

中央社記者走訪布魯塞爾市區內幾個鬧區，以及在日前的動亂中曾經被攻擊的商店街，發現許多商家都將櫥窗封上木板，並拉下入口的鐵門，其中不乏知名精品品牌的門市。

部分周末仍有營業的商家則在木板貼上告示，指引顧客入店的方式。

一名連鎖速食店的店員安東尼告訴中央社記者，罷工遊行與示威在布魯塞爾相當常見，但是最近幾次的遊行中，確實有不少鬧事分子混入其中，這些人上街根本就不是要表達訴求，只是利用遊行的機會破壞甚至搶劫。

對於釘上厚重木板的舉措，他說是無奈之舉，因為不知道這些鬧事者會做出什麼事情，有做好防護措施總比沒做好。

相較於前兩週的大型暴力事件，這個周末的集會規模較小。

根據布魯塞爾媒體報導，大約300到400人走上街頭，主要聚集在布魯塞爾中央車站與布魯塞爾南站等地，並有零星的破壞與縱火事件，期間警方使用辣椒噴霧、催淚瓦斯壓制部分示威者。截至25日，共有9名示威群眾被警方逮捕。

對於近期多起遊行演變成街頭暴力，比利時內政部長昆丁（Bernard Quintin）20日出席眾議院內政委員會時證實，經過安全部門調查後確認，有極左翼團體相關人士滲透示威活動，並且煽動暴力。

搶劫 布魯塞爾

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／法國再爆80萬人示威！7萬警嚴防暴動 精品店木板封門畫面曝

7萬警力緊盯！法24日大示威 失控場面減

義大利連兩周末示威 警方逮9人另短暫拘留371人

不滿生活成本高漲…法國逾40萬人示威再爆衝突 千人被捕

相關新聞

美期中選舉 瞄準伊朗戰爭…歐巴馬痛批川普

美國前總統歐巴馬廿四日首度在期中選舉站台，罕見猛批現任總統川普，將高油價歸咎於川普對伊朗發動毫無必要的戰爭，後果讓民眾承擔。川普隨即反擊，痛批歐巴馬無能，稱歐巴馬當年的政策送錢給伊朗，兩人隔空交鋒，讓期中選舉火藥味更加濃厚。

3引爆點 美伊再度全面開戰風險增

紐約時報報導，美國與伊朗爆發新一輪全面戰爭的風險正在升高，背後潛藏三大引爆點，包括伊朗暗殺美國官員計畫逐漸接近執行階段、美國及以色列選舉可能促使領導人再次發動軍事攻擊，以及雙方誤判情報或藉機開戰。

黑海凶險更甚荷莫茲海峽 俄烏今年已襲擊570船

金融時報廿五日報導，俄烏雙方持續攻擊黑海商船及港口設施，今年當地已有至少四十名船員喪命，超過國際社會更為關注的荷莫茲海峽，成為全球商船船員死亡人數最多的海域。

馬斯克認了降速烏克蘭星鏈 澤倫斯基：現已恢復

美聯社報導，美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克廿四日承認，旗下公司上周限制烏克蘭境內「星鏈」衛星網路服務速度，更反過來指控烏克蘭軍方違反服務條款，利用民用星鏈系統發動攻擊性無人機空襲、殺害他人，強調上周已堵住這項漏洞。

處分鎧俠股票大賺！八成回饋股東 SK海力士傳擬發121億美元特別股利

東亞日報引述投資銀行業知情人士報導，SK海力士計劃將出售日本鎧俠（Kioxia）持股所得獲利的約八成，以特別股利方式回饋股東，金額約16兆韓元（121億美元）。

55波太刺激！巴西總統決選 魯拉拚逆轉

巴西廿五日舉行總統決選，選民將決定是讓左派總統魯拉再執政四年，或是由參議員佛拉維歐．波索納洛帶領巴西重返右派路線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。