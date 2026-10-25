法國大規模抗議仍持續！逾千人被捕、巴黎25萬人走上街頭

據法國內政部報告，本周六（10月24日），全國共有41萬人參加了抗議活動。組織集會的法國總工會（CGT）則稱，全國近80萬人參與了示威活動，僅在首都巴黎就有約25萬人走上街頭。抗議焦點包括高昂的生活成本和教育體系的不足。

警民衝突仍發生，但暴力事件減少

為應對抗議活動，法國當局制定了嚴格的規定，部署了約7萬名安保人員，並禁止了許多示威活動。

內政部長洛朗．努內茲（Laurent Nuñez）強調，獲准舉行的抗議游行最初「進行順利」，搶劫事件及暴力活動與前一周相比已顯著減少，但執法部門遭遇了來自「極左激進分子」的「極其嚴重的暴力」，包括首都巴黎以及裡昂、南特和圖盧茲在內的多個城市仍爆發了警民衝突。在克萊蒙費朗和圖盧茲兩座城市的衝突中，有兩人受「重傷」。警方逮捕了1000多人。

上周末，法國各地爆發了大規模騷亂。數千家商店遭到洗劫，市政廳和警察局遭到襲擊，建築物被縱火焚燒。當局報告稱，上周末約有2700人被捕。

騷亂仍未結束

2018年11月至2019年春季席卷法國的「黃背心」運動已宣布下周將舉行新的示威活動。組織者宣布將於10月31日啟動「第三階段」行動，並呼籲在國民議會和法國所有市政廳前舉行集會和靜坐示威。此外，他們還計劃在下周五舉行一場敲擊鍋碗瓢盆等廚房用具的抗議活動——所謂的「敲鍋游行」（casserolade）。

法國的示威者並不屬於一個統一的運動。最初連續數周舉行抗議、要求改善學校狀況的年輕人，後來加入了其他團體的抗議活動，比如行業團體、「黃背心」運動以及法國左翼。工會也對他們表示支持。左翼民粹主義總統候選人讓-呂克．梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）表示，總統馬克宏必須認識到，「示威活動每周都會發生」。法國將於2027年4月18日和5月2日舉行總統大選第一輪和第二輪投票。

（法新社、德新社、路透社）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】