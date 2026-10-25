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巴塞隆納示威演變成騷亂 西班牙警方逮捕128人、73人是未成年

中央社／ 馬德里25日綜合外電報導
25日巴塞隆納加泰隆尼亞廣場，人們從一個在夜間騷亂中受損、被燒毀的酒吧露台遮陽傘旁走過。法新社
25日巴塞隆納加泰隆尼亞廣場，人們從一個在夜間騷亂中受損、被燒毀的酒吧露台遮陽傘旁走過。法新社

西班牙加泰隆尼亞自治區（Catalonia）警方高層今天表示，警方於一夜之間在自治區首府巴塞隆納（Barcelona）逮捕128人，他們涉及破壞公物與打劫商家等違法行為。

法新社報導，社群媒體上的影片顯示，巴塞隆納市中心有一場示威集會，隨後一群年輕人攻擊當地商家，但這場集會事先未向當局申報。

加泰隆尼亞自治區警方首長卡塔（Silvia Cata）告訴當地媒體3CatInfo，被拘捕者之中有73人是未成年。

卡塔還說道，總計15位警員受傷，「這是無謂的暴力」，且有23間商家遭到破壞。

目前歐洲各國正設法應對動亂局勢，法國、義大利和阿爾巴尼亞都出現示威抗議演變成打劫及暴力的情況。

巴塞隆納 西班牙 加泰隆尼亞 自治區

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