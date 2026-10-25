快訊

一周2波東北季風接力！各地低溫下探20度 煙花最快今晚增強成中颱

花蓮「阿美麻糬」董座驚傳身亡！余國基開車衝破護欄翻落橋下 父3年前辭世

不斷更新／動畫節目「我是陳派派」 奪金鐘3大獎

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿人類工作被搶 美退休教授數度阻擋外送機器人…首次被捕

中央社／ 費城25日綜合外電報導
美國賓州最大城費城1名現年78歲的退休大學教授認為機器人威脅到外送員工作，因此多次在市區阻擋Uber Eats的送貨機器人以示抗議。圖為Uber Eats食物外送機器人2024年3月在東京展示外送服務。美聯社
美國賓州最大城費城1名現年78歲的退休大學教授認為機器人威脅到外送員工作，因此多次在市區阻擋Uber Eats的送貨機器人以示抗議。圖為Uber Eats食物外送機器人2024年3月在東京展示外送服務。美聯社

美國賓州最大城費城1名現年78歲的退休大學教授認為機器人威脅到外送員工作，因此多次在市區阻擋Uber Eats的送貨機器人以示抗議，她本月稍早不顧警方規勸讓路而遭到逮捕。

科技新聞網站「科技時代英國版」（Tech Times UK）報導，這起事件是14日發生在費城（Philadelphia）市中心，據當地媒體報導，當時賓州大學（University of Pennsylvania）前教授馬文（Carolyn Marvin）在人行道上看見1台Uber Eats的外送機器人後，便站在其前方阻擋其通行。

警方表示，他們接獲報案後抵達現場，數度要求馬文讓開，好讓機器人完成送貨任務，但都遭到對方拒絕，於是依妨害秩序罪將她逮捕。

「費城之聲」（Philly Voice）報導，馬文表示她從幾個月前便開始在街頭阻擋外送機器人，自己已記不清做過多少次。她先前有幾次行動曾在網路上流傳，但這次是首度有警方介入。

馬文堅稱，她這麼做是一種公眾抗議形式，藉此反對在美國街頭有越來越多送貨機器人，而她的這項行動是憲法賦予的權利。

馬文告訴費城媒體6abc Action News：「我知道它們（機器人）正在搶走人類外送員的工作，所以每當我看到它們，便會站在前方阻止其前進，作為抗議。」

退休 外送 機器人 費城 Uber Eats

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

只花9.8秒！紐西蘭學生打造最速解魔術方塊機器人 拚世界紀錄剩1關

「人們將持續因AI失業」比爾蓋茲示警勞動市場 再提：億萬富豪應多繳稅

更能打？宇樹機器人發布次日斷腿 網嘲「守護不了自己」

法國新一波全國性抗議 警方逮捕135人查扣多項物品

相關新聞

日本櫻島火山噴發！噴煙高達1000公尺…九州、四國多地拉警報

日本MBC南日本放送報導，當地時間25日下午3時54分，鹿兒島縣櫻島火山南岳山頂火口發生噴發，噴煙高達1000公尺，並向東北方飄散。這是櫻島今年第31次噴發。

希特勒山間別墅「鷹巢」別墅 疑遭縱火、德警逮捕1嫌

在德國東南部阿爾卑斯山區的「鷹巢」（Kehlsteinhaus）曾經是希特勒以及納粹德國高官的辦公和居住場所，也是二戰後少數得以保留的納粹時期標志性建築物之一。23日夜間，位於海拔1834米山頂的該建築發生火災。當地警方通報指出，由於「鷹巢」地處偏僻，消防車花費了很多時間才趕到現場：消防隊21時15分就已經接警，搶險人員也能直接看到山頂的火光，但是趕到山頂時，已經將近22時。

一家5口回老家住3天！45歲兒子發現年邁父母「不對勁」：下次還是住飯店吧

一家5口回老家過夜，竟讓70多歲的父母累壞了！日媒《THE GOLD ONLINE》報導，一名45歲男子帶著妻小返鄉，原本期待一家團聚，沒想到時隔一年再見到父母，才驚覺兩人體力大不如前，最後決定「下次還是住飯店好了」。

英相官邸能訂房? Booking.com打詐不力 赫見「唐寧街10號公寓」虛假房源

英國消費者權益組織「Which?」揭露，訂房網站Booking.com的詐騙防堵和資訊安全措施不足，未能預防民眾誤信首相官邸出租廣告並因此預付房費。

巴塞隆納示威演變成騷亂 西班牙警方逮捕128人、73人是未成年

西班牙加泰隆尼亞自治區（Catalonia）警方高層今天表示，警方於一夜之間在自治區首府巴塞隆納（Barcelona）逮...

黎巴嫩傳天價雞肉捲！一份要價逾400元掀論戰 凸顯社會貧富差距

在黎巴嫩爆發金融危機7年後，一份要價約13美元（約新台幣425元）的烤雞肉捲引發論戰，凸顯在這個深受政經動盪及軍事衝突衝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。