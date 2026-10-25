日本櫻島火山噴發！噴煙高達1000公尺…九州、四國多地拉警報

日本MBC南日本放送報導，當地時間25日下午3時54分，鹿兒島縣櫻島火山南岳山頂火口發生噴發，噴煙高達1000公尺，並向東北方飄散。這是櫻島今年第31次噴發。

鹿兒島地方氣象台目前維持櫻島火山噴發警戒第3級、限制入山。氣象台提醒，南岳山頂火口及昭和火口周邊約2公里範圍內，須嚴防大型火山碎石飛落及火山碎屑流。

最新定時降灰預報顯示，火山灰及小型碎石將隨風向北方及東北方飄散，影響範圍可能逐步擴大，最遠可能飄散約240公里，影響九州多地，四國的愛媛縣也可能受到波及。

氣象台表示，預報期間若發生噴發，降灰範圍將涵蓋九州及四國共六個縣，包括鹿兒島縣、熊本縣、宮崎縣、福岡縣、大分縣的部分市町村，以及愛媛縣宇和島市。當地民眾應留意最新降灰預報及火山警戒資訊。