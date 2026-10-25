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殘骸分裝拋多處！陸女留學生在韓遭講師肢解 疑劈腿2女被威脅下毒手

香港01／ 撰文／吳真銘
25歲中國女留學生文文（化名）遭31歲中國籍大學講師鄭昌聖殺害分屍。取材自X平台
25歲中國女留學生文文（化名）遭31歲中國籍大學講師鄭昌聖殺害分屍。取材自X平台

近日，31歲中國籍大學講師鄭昌聖因涉嫌殺害中國女留學生、損毀遺體被起訴，案件首次開庭審理。檢方指控顯示，鄭昌聖此前曾騷擾多名女留學生，遭校方舉報。他還曾同時跟受害人和另一女生交往。

據內媒《紅星新聞》報導，近日，大邱地方法院刑事13部開庭審理鄭昌聖涉嫌殺人、損毀、遺棄、隱匿屍體，以及利用欺詐手段妨礙公務一案。鄭昌聖的辯護律師對指控事實暫不表態。律師稱，尚未充分審閱案卷，現階段難以就公訴事實發表意見，決定在下一次庭審時再提交具體主張與證據意見。

檢方指控顯示，鄭昌聖此前曾騷擾多名女留學生，遭校方舉報後受到其他教授警告。他擔心和女留學生的交往曝光會給自己帶來不利後果，在和一名女留學生交往期間，又於今年3月和同校在讀碩士、25歲中國女留學生文文（化名）發展戀情。鄭昌聖對兩名女方互相隱瞞對方的存在，刻意不讓兩段戀情對外曝光。

8月20日清晨5時30分左右，鄭昌聖在自己的公寓內與文文發生爭執，文文稱要在畢業典禮上向學校揭發二人關係，鄭昌聖因擔心失去工作，遂下毒手。

為掩蓋罪行、防止被害人身份被查明，鄭昌聖在8月21日起兩天內，持兇器分六次損毀遺體；8月21日至24日，又分七次將遺體殘骸，分別丟棄在慶北慶山、慶州、尚州，大邱八公山以及京畿道軍浦市一帶的垃圾場、山野、路邊。他還涉嫌在當月24日將部分遺體藏匿在自家陽台和廚房儲物櫃中。

調查顯示，案發當日，鄭昌聖換上被害人衣物、偽裝成女性，搭乘出租車前往東大邱站，刻意讓監控拍下自己的身影，製造被害人離家失蹤的假象，隨後返回家中。

據此前報道，9月1日，韓國慶北警察廳公開疑犯鄭昌聖的身份信息和正臉照片。警方此前已對其進行反社會人格障礙（PCL-R）檢測，結果顯示其得分未達25分標準，不屬於精神病態範疇。考慮到案後發現疑犯的犯罪手段極為殘忍，警方正考慮聘請心理分析師對疑犯進行精神病診斷檢測。

經警方查明，鄭昌聖曾在文文所屬研究生院擔任講師授課。鄭昌聖上學期曾負責講授「康復治療學」及「神經解剖學」2門課程，文文也曾選修過鄭昌聖所授課程。鄭昌聖此前還曾利用大學講師身份，多次向另一名中國女留學生施壓。在追求對方遭拒後，他甚至通過他人傳話稱，自己「可以讓她延期畢業，甚至無法畢業」。包括該學生在內的多名中國女留學生此後曾向校方舉報鄭昌聖。

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文章授權轉載自《香港01》

留學生 劈腿 大邱 中國 南韓 分屍案

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