澳洲雪梨新機場正式迎客！耗資逾千億可24小時起降 總理喜喊「里程碑」

在德國東南部阿爾卑斯山區的「鷹巢」（Kehlsteinhaus）曾經是希特勒以及納粹德國高官的辦公和居住場所，也是二戰後少數得以保留的納粹時期標志性建築物之一。23日夜間，位於海拔1834米山頂的該建築發生火災。當地警方通報指出，由於「鷹巢」地處偏僻，消防車花費了很多時間才趕到現場：消防隊21時15分就已經接警，搶險人員也能直接看到山頂的火光，但是趕到山頂時，已經將近22時。

2026-10-25 14:26