葡萄牙住房危機引示威…廣場搭逾百頂帳篷 警方拆帳逮捕多人

葡萄牙警方今天凌晨拆除首都里斯本（Lisbon）市中心一處示威者搭建的抗議營地，過程中逮捕多人，另傳出有人受到輕傷，但傷者及逮捕人數尚未公布。

路透社報導，葡萄牙正面臨歐洲最嚴峻的住房負擔危機之一。自2017年以來，當地房價已上漲逾1倍，新簽租約的租金也幾乎翻倍，年輕人受到的衝擊尤其嚴重。

昨天數千人沿著首都主要街道遊行後，示威者在廣場搭起100多頂帳篷。

21歲學生葛梅斯（Vitor Gomes）參與遊行時表示，「我們有義務為自己相信的理念奮鬥」。他還說，房地產炒作、財富集中及貧富差距擴大，讓他對未來感到悲觀。

今天凌晨2時過後，數十名警察進入羅西奧廣場（Rossio Square）的抗議營地，其中部分警員還帶著警犬。警方事前已要求示威者撤走帳篷，否則將強制拆除，並威脅對抗拒者提出妨礙公務等指控。

警方20日才剛拆除當地另一處類似營地，因此這次行動前，數百人聚集在現場，試圖保護營地。

葡萄牙央行估計，全國住宅短缺約30萬戶，相當於里斯本市現有住宅總量。

示威者要求政府撤回1項法案。這項法案旨在讓房東更容易驅逐房客，並取消新簽租約的租金上限，目前已在國會完成一讀，極右翼政黨「夠了」（Chega）則投下棄權票。

葡國這場抗議活動爆發前，比利時、法國、義大利及西班牙也曾發生類似示威。