馬來西亞花踪文學獎頒獎 台灣作家盼深化兩地文學交流

馬來西亞星洲日報第18屆花踪文學獎昨晚頒獎，參與馬華文學評審的台灣作家強調，馬華作品擁有多元題材與獨特角度，期待透過文學研討會及作家聚會等方式，深化台灣與馬華文壇交流。

花踪文學獎從1991年舉辦兩年一度的文學獎頒獎，希望開拓國際視野、提升文學風氣、傳承文化薪火。今年頒發古潤金花踪世界華文文學獎、馬華文學大獎，以及小說、散文、新詩、報告文學與微型小說等獎項。

擔任小說獎決審評審委員的台灣作家黃麗群接受中央社記者訪問表示，平時雖較少有機會在短時間內，集中閱讀一批當代馬華作者作品，這次評審經驗讓她感到驚喜。

她指出，馬華文學作者與台灣雖然同樣以中文寫作，但關注的方式、看待世界的角度及語言風格，都有相當大的差異，是值得中文讀者關注的創作領域。

黃麗群表示，「寫作就是寫作，好作品就是好作品」；馬華作品流露的氛圍與關懷角度確實是很不同，她不會將馬華文學寫作視為特殊範疇，也不認為與台灣作品有何程度上差別。

另一位擔任散文獎決審評審委員的台灣作家劉梓潔受訪指出，這是她首次參與花踪文學獎評審，入圍散文獎決審的10篇作品各具特色，題材多元。

她舉例指出，部分作品探討台灣讀者熟悉的生死與病痛議題，首獎作品「新居入伙」便以家人過世後挑選塔位為題材；第二名作品則藉由水族箱比喻年輕伴侶的愛情，也能呼應當下台灣年輕人的心境。

劉梓潔指出，「文學在情感上是不分國界、不分族群的」，馬華作品既呈現馬來西亞當地獨有的氣息，也能讀到與台灣及其他華人社會相通的情感。

她表示，過去談及華文文學，尤其是繁體中文創作，許多人會想到以台灣為重要據點；不少優秀馬華作家也赴台求學、出版，甚至定居，作品成為台灣讀者認識馬華文學的重要途徑。

劉梓潔說，這次參與花踪文學獎頒獎典禮，也感受主辦單位星洲日報對文學獎的重視。如果台灣跟馬華文學有更多交流，諸如舉辦文學研討會或作家聚會，將促進兩地文學創作與發展。

花踪文學獎頒獎多年來是大馬文壇盛事，世華媒體集團主席張聰致詞表示，花踪自1991年創辦以來，逐漸從一項單純的文學獎，成長為馬華文學與藝術交會的舞台。

談及人工智慧（AI）對文學創作的影響，張聰認為，AI可以生成語法正確的文字，組合漂亮句子，甚至模仿某種「風格」。但它沒有活過的身體、流淚的夜晚；也沒有童年與故鄉，以及恐懼與愛，只能近似，無法見證。

她指出，人類創作無法被取代的，正是這種「見證」。文學關乎人性、肉身經驗、社會批判，與死亡意識。這種靈魂的重量，是算法無法計算的。

張聰表示，AI可以是工具，但不能代替思考、感受和表達；將「創作」交給機器，不僅失去寫作能力，也失去與內心對話的能力。

她表示，當深度閱讀逐漸被淺層瀏覽取代，影響的不只是閱讀習慣，也包括思考深度、感受與想像力。花踪持續舉辦，是對閱讀與寫作的承諾，鼓勵創作者以文字記錄這片土地上的人與事。

張聰並指出，馬來西亞處於多元文化交匯之地，馬華文學不僅能書寫華人故事，也能呈現不同文化之間如何相處、理解與共生，這是馬華文學走向世界的獨特價值。

頒獎典禮結合文學與舞台表演，眾多馬華作家、海外作家及文學愛好者齊聚，參與這場兩年一度的文壇盛會，也讓不同世代與地域的創作者有機會相聚交流。

馬來西亞星洲日報第18屆花踪文學獎24日晚間舉行頒獎典禮，台灣作家劉梓潔（左）與黃麗群（右）分別擔任散文獎及小說獎決審評審委員。中央社