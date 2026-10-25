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「決勝時刻」新作以北韓入侵南韓為背景 上市即登銷售榜首

中央社／ 首爾25日綜合外電報導

知名電玩「決勝時刻」（Call of Duty）系列最新作以北韓全面入侵南韓為故事背景，即便現實中兩韓邊境緊張局勢不斷升溫，這款遊戲在南韓仍高居銷售排行榜榜首。

法新社報導，風靡全球的的知名電玩系列最新續作「決勝時刻4：現代戰爭」（Call of Duty: Modern Warfare 4），以美國與俄羅斯兩大強權劍拔弩張的緊張局勢作為故事背景。

這款遊戲於23日上市，正值戒備森嚴的非軍事區（DMZ）內發生爆炸，造成3名南韓士兵受傷，進一步加劇朝鮮半島的緊張關係。

遊戲採用多條並行故事線，包括由美國與南韓年輕士兵組成為生存而戰的一支小隊、受復仇之心驅使的一名退役軍人，以及圍繞北韓新領導人展開的權力鬥爭，玩家甚至可以扮演這位領導人角色。

這款最新作品在南韓引發廣泛關注。南韓規定，所有身體健全的男性均須服兵役，依據軍種不同，服役期限介於18至21個月之間。

這款遊戲在全球最大PC遊戲數位發行平台之一Steam上，登上全球及南韓銷售排行榜冠軍。

遊戲劇情以北韓軍隊突襲入侵南韓揭開序幕。北韓部隊派遣傘兵，並透過地下隧道滲透，打得美韓部隊措手不及。

現實中，美國在南韓駐紮約2萬8000名兵力，以協助嚇阻擁有核武的北韓。由於1950年至1953年的韓戰以停戰協定而非和平條約告終，首爾與平壤在法律上仍處於戰爭狀態。

南韓玩家的反應大多正面，有些人在社群媒體使用意為「消滅共產主義」韓文口號的作為標籤，也有人表示正考慮升級電腦或購買新遊戲主機來玩這款作品。

社群平台Threads有網友表示：「玩這款遊戲時我哭到幾乎快脫水。這讓我想起了曾參加過韓戰的祖父。」

另一名網友則表示這款遊戲令人「不寒而慄」，因為遊戲呈現的情境讓人聯想到朝鮮半島可能爆發的衝突。

但這款遊戲也招致批評，有人認為它將南北韓緊張的歷史關係轉化成了商業娛樂產品。

南韓金大中和平中心（Kim Dae Jung Peace Center）理事長金聖在（Kim Sung-jae）上個月於「韓民族日報」（Hankyoreh）撰文指出，這款遊戲拋出一個值得思考的問題：「將韓戰的悲劇以及當前南北韓的對立，包裝成供人消費的娛樂體驗，究竟是否妥當？」

北韓 南韓 緊張

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