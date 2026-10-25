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日本放寬外籍家屬打工限制 柏青哥店等場所開放
日本出入國在留管理廳24日向共同社表示，外國人取得「資格外活動許可」後，可從事居留資格範圍以外的工作，其中受「風俗營業法」規範的部分行業現已開放。
日本共同社報導，適用對象為持有依親居留資格的外國人配偶及子女，日本出入國在留管理廳已於本月1日調整相關運作方式。
持有該居留資格並取得個別許可者，可在柏青哥店、麻將館、電玩遊樂場等場所打工，每週工時須在28小時以內。
日本出入國在留管理廳說明，柏青哥業界因人手不足，一直希望能聘僱外國人。賽馬場、競輪場不受「風俗營業法」規範，持有資格外活動許可的外國人原本就能在這類場所工作，因此也存在不公平的看法。
日本出入國在留管理廳也徵詢主管「風俗營業法」的警察廳意見，判斷柏青哥店等場所的工作環境沒有問題。
至於性風俗相關行業，仍禁止外國人從事。
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