快訊

國籍航空睽違4年重返俄羅斯領空...學者：冬季單趟可省1小時 關鍵考量曝光

中職／中信兄弟羅戈G5再登板阻龍隊封王 先發打線出爐

豬哥亮愛女謝金晶右乳腫瘤爆大！左乳冒硬塊病況曝 醫建議盡快切除

聽新聞
0:00 / 0:00

一家5口回老家住3天！45歲兒子發現年邁父母「不對勁」：下次還是住飯店吧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名45歲男子帶著妻小返鄉，原本期待一家團聚，沒想到時隔一年再見到父母，才驚覺兩人「不對勁」。圖／AI生成
一名45歲男子帶著妻小返鄉，原本期待一家團聚，沒想到時隔一年再見到父母，才驚覺兩人「不對勁」。圖／AI生成

一家5口回老家過夜，竟讓70多歲的父母累壞了！日媒《THE GOLD ONLINE》報導，一名45歲男子帶著妻小返鄉，原本期待一家團聚，沒想到時隔一年再見到父母，才驚覺兩人體力大不如前，最後決定「下次還是住飯店好了」。

報導指出，45歲的健一（化名）與妻子育有3名孩子，父親77歲、母親74歲，兩老住在距離他家約3小時車程的老家。過去一家人每年會返鄉兩次，這次因孩子的課外活動，睽違一年才回家住上3天2夜。母親得知後十分開心，還特地準備孫子們喜歡的料理。

然而，健一很快發現母親不太對勁。吃飯時，她不時扶著腰，連收拾餐具都顯得吃力；父親也不像過去會陪孫子看電視到深夜，晚上9點就早早回房休息。隔天一早，健一發現母親已經忙著準備7人份的早餐、清洗衣物。他心疼地詢問何必這麼早起床，母親卻回答：「不趁大家起床前做好，會來不及。」

更讓他心酸的是，第二天下午帶著妻小外出購物，返家後竟看到母親累得躺在沙發上休息。

原來，母親早在他們回家前幾天，就開始曬棉被、打掃客房、採買食材，加上原本只需照顧兩人的生活，突然變成7人份的家事，讓她疲憊不堪。母親坦言，以前做這些事情都不成問題，但現在只要稍微忙碌，疲勞就會持續到隔天。

即使如此，她仍不願讓兒子幫忙，只希望難得回家的孩子能好好休息。

看見父母的變化，健一與妻子商量後，決定自行準備隔天早餐，並收拾用過的寢具。離開前，他向父母提出：「下次我想在附近訂飯店，白天再過來陪你們。」

母親聽了起初有些失落，認為一家人難得團聚，住在家裡就好。不過父親卻表示，自己年紀大了，晚上確實比較喜歡安靜的環境。母親思考後也坦言，雖然想多陪陪孫子，但體力已經不如從前。

健一感慨，過去總認為回老家過夜是理所當然的事，卻忽略了父母逐漸老去。未來返鄉時，他打算住在附近飯店、外出用餐，既能陪伴父母，也不必增加他們的負擔。

飯店 父母 老家 日媒

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

35歲男友堅持婚後住家裡！女遭母親「1理由」勸別嫁 網一面倒力挺

長大還被媽媽逼叫人！33歲男喊「丟臉」 網嘆：47歲也要考試

假伯爵千金被騙46年！英女自幼家貧 開箱父遺物揭貴族身世全造假

認定媽有450萬存款…42歲男每天回家開心蹭飯 母1句話打臉：不是為你

相關新聞

希特勒山間別墅「鷹巢」別墅 疑遭縱火、德警逮捕1嫌

在德國東南部阿爾卑斯山區的「鷹巢」（Kehlsteinhaus）曾經是希特勒以及納粹德國高官的辦公和居住場所，也是二戰後少數得以保留的納粹時期標志性建築物之一。23日夜間，位於海拔1834米山頂的該建築發生火災。當地警方通報指出，由於「鷹巢」地處偏僻，消防車花費了很多時間才趕到現場：消防隊21時15分就已經接警，搶險人員也能直接看到山頂的火光，但是趕到山頂時，已經將近22時。

一家5口回老家住3天！45歲兒子發現年邁父母「不對勁」：下次還是住飯店吧

一家5口回老家過夜，竟讓70多歲的父母累壞了！日媒《THE GOLD ONLINE》報導，一名45歲男子帶著妻小返鄉，原本期待一家團聚，沒想到時隔一年再見到父母，才驚覺兩人體力大不如前，最後決定「下次還是住飯店好了」。

英相官邸能訂房? Booking.com打詐不力 赫見「唐寧街10號公寓」虛假房源

英國消費者權益組織「Which?」揭露，訂房網站Booking.com的詐騙防堵和資訊安全措施不足，未能預防民眾誤信首相官邸出租廣告並因此預付房費。

殘骸分裝拋多處！陸女留學生在韓遭講師肢解 疑劈腿2女被威脅下毒手

近日，31歲中國籍大學講師鄭昌聖因涉嫌殺害中國女留學生、損毀遺體被起訴，案件首次開庭審理。檢方指控顯示，鄭昌聖此前曾騷擾多名女留學生，遭校方舉報。他還曾同時跟受害人和另一女生交往。

澳洲雪梨新機場正式迎客！耗資逾千億可24小時起降 總理喜喊「里程碑」

澳洲人口最多城市雪梨的新機場「西雪梨國際機場」今天正式開放旅客使用，總理艾班尼斯稱這是雪梨的里程碑。新機場歷經多年規劃，...

葡萄牙住房危機引示威…廣場搭逾百頂帳篷 警方拆帳逮捕多人

葡萄牙警方今天凌晨拆除首都里斯本（Lisbon）市中心一處示威者搭建的抗議營地，過程中逮捕多人，另傳出有人受到輕傷，但傷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。