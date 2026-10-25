一家5口回老家住3天！45歲兒子發現年邁父母「不對勁」：下次還是住飯店吧

一家5口回老家過夜，竟讓70多歲的父母累壞了！日媒《THE GOLD ONLINE》報導，一名45歲男子帶著妻小返鄉，原本期待一家團聚，沒想到時隔一年再見到父母，才驚覺兩人體力大不如前，最後決定「下次還是住飯店好了」。

報導指出，45歲的健一（化名）與妻子育有3名孩子，父親77歲、母親74歲，兩老住在距離他家約3小時車程的老家。過去一家人每年會返鄉兩次，這次因孩子的課外活動，睽違一年才回家住上3天2夜。母親得知後十分開心，還特地準備孫子們喜歡的料理。

然而，健一很快發現母親不太對勁。吃飯時，她不時扶著腰，連收拾餐具都顯得吃力；父親也不像過去會陪孫子看電視到深夜，晚上9點就早早回房休息。隔天一早，健一發現母親已經忙著準備7人份的早餐、清洗衣物。他心疼地詢問何必這麼早起床，母親卻回答：「不趁大家起床前做好，會來不及。」

更讓他心酸的是，第二天下午帶著妻小外出購物，返家後竟看到母親累得躺在沙發上休息。

原來，母親早在他們回家前幾天，就開始曬棉被、打掃客房、採買食材，加上原本只需照顧兩人的生活，突然變成7人份的家事，讓她疲憊不堪。母親坦言，以前做這些事情都不成問題，但現在只要稍微忙碌，疲勞就會持續到隔天。

即使如此，她仍不願讓兒子幫忙，只希望難得回家的孩子能好好休息。

看見父母的變化，健一與妻子商量後，決定自行準備隔天早餐，並收拾用過的寢具。離開前，他向父母提出：「下次我想在附近訂飯店，白天再過來陪你們。」

母親聽了起初有些失落，認為一家人難得團聚，住在家裡就好。不過父親卻表示，自己年紀大了，晚上確實比較喜歡安靜的環境。母親思考後也坦言，雖然想多陪陪孫子，但體力已經不如從前。

健一感慨，過去總認為回老家過夜是理所當然的事，卻忽略了父母逐漸老去。未來返鄉時，他打算住在附近飯店、外出用餐，既能陪伴父母，也不必增加他們的負擔。