同一頭熊再度現蹤 日本弘法山公園通道封閉

日本一頭亞洲黑熊本月稍早在神奈川縣秦野市被捕獲後被放回深山，不過這頭熊最近再度於秦野市出沒，且就在弘法山公園附近。市府因此今起關閉通往該公園的通道，加強警戒。

神奈川電視台（tvk）報導，秦野市本月11日起相繼傳出有人目擊熊的消息，並在本月19日捕獲一頭黑熊。隔天，市府在這頭熊身上裝設可發射無線電訊號的追蹤設備，隨後把牠放回丹澤山地的深處。

市府說明，23日晚間9時，秦野市與神奈川縣伊勢原市邊境的山隘所設的監視器，拍到一頭熊的蹤影。

而市府昨天使用無線電接收器，搜尋弘法山公園內的熊時，接收到被放生的熊身上所裝設的感應器訊號，因此確認這頭熊就是先前被放回山林的同一頭熊，並在同一天宣布，再度於弘法山公園附近確認有一頭熊現蹤。

市府已經加強警戒，關閉通往弘法山公園的通道，以策安全。

日本放送協會（NHK）報導，市府也說明，熊是受保護的對象，因此把牠放回山林。

許多遊客會在平時造訪弘法山公園。由於弘法山公園附近本月相繼傳出有熊現蹤的消息，市府先前曾一度封閉通往公園的通道，如今再度因為有熊現蹤而實施管制，同時出動宣傳車等呼籲民眾留意，以及持續監視周邊環境。