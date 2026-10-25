快訊

川普有50%機率對伊朗動核武？美預言家警告恐爆第三次世界大戰

金鐘61／節目類5大亮點一次看 綜藝主持人陷「死亡之組」廝殺搶獎

日本抹茶名店公告拒轉賣行為 網友怒點名台灣人：支持官方

聽新聞
0:00 / 0:00

同一頭熊再度現蹤 日本弘法山公園通道封閉

中央社／ 東京25日綜合外電報導

日本一頭亞洲黑熊本月稍早在神奈川縣秦野市被捕獲後被放回深山，不過這頭熊最近再度於秦野市出沒，且就在弘法山公園附近。市府因此今起關閉通往該公園的通道，加強警戒。

神奈川電視台（tvk）報導，秦野市本月11日起相繼傳出有人目擊熊的消息，並在本月19日捕獲一頭黑熊。隔天，市府在這頭熊身上裝設可發射無線電訊號的追蹤設備，隨後把牠放回丹澤山地的深處。

市府說明，23日晚間9時，秦野市與神奈川縣伊勢原市邊境的山隘所設的監視器，拍到一頭熊的蹤影。

而市府昨天使用無線電接收器，搜尋弘法山公園內的熊時，接收到被放生的熊身上所裝設的感應器訊號，因此確認這頭熊就是先前被放回山林的同一頭熊，並在同一天宣布，再度於弘法山公園附近確認有一頭熊現蹤。

市府已經加強警戒，關閉通往弘法山公園的通道，以策安全。

日本放送協會（NHK）報導，市府也說明，熊是受保護的對象，因此把牠放回山林。

許多遊客會在平時造訪弘法山公園。由於弘法山公園附近本月相繼傳出有熊現蹤的消息，市府先前曾一度封閉通往公園的通道，如今再度因為有熊現蹤而實施管制，同時出動宣傳車等呼籲民眾留意，以及持續監視周邊環境。

日本 公園 黑熊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

遊客西藏自駕走錯路誤闖垃圾場…驚見逾20隻藏馬熊覓食

少年遭熊攻擊全身傷！口袋裡手機被咬到突起火…救了他一命

脫逃失敗！北海道男驚見6豬路邊嗑草報警 日網嘆：去哪都地獄

好讀周報／小熊維尼100歲了！本尊長駐美國 英國粉絲請願返鄉

相關新聞

維多利亞秘密再擁性別刻板印象 股價漲了但時尚難展翅

凱莉．珍娜（Kylie Jenner）與哈蒂德姊妹都上場，招牌翅膀一雙也沒少。 2019年停辦、2024年復辦，今年連消失8年的Fantasy Bra（夢幻胸罩）也回來了。5000萬美元鑽石胸罩、超模、翅膀，一切熟悉得彷彿中間那幾年從未發生。《紐約時報》時尚新聞主任兼首席時尚評論員Vanessa Friedman從2014年就在這個位置觀察時尚，她想問的是：經歷#MeToo與一整輪品牌改造後，維密究竟改變了什麼？以下是評論《Victoria's Secret Brings Back the Fantasy Bra — and an Old Stereotype of Sexy》全文翻譯。

星期人物／新人輩出 75歲梅蘭雄為何還抓得住年輕人？

1968年5月，巴黎學生築起街壘，工人大罷工席捲法國。當時16歲的梅蘭雄不在巴黎，而是汝拉省隆勒索涅的一名高中生。學校關門後，他和同伴占據青年之家數周。那場「五月風暴」，也成了他政治人生最早的起點之一。 58年後，75歲的梅蘭雄又站在一波青年怒火旁。2026年10月，學生走上街頭抗議教育問題與生活成本，部分城市卻演變成縱火、破壞與劫掠。對一個從1968一路走到今天的左翼政治人物來說，街頭從來不只是背景，也是他最熟悉、最危險的政治場域。

27歲連體網紅兄弟相繼心臟停頓離世 曾言「一起出生也一起死去」

27年的命運共同體，最終在病榻上畫下句號。厄瓜多爾（Ecuador）1對知名的連體雙胞胎網紅兄弟，於今年4月遠赴哥倫比亞接受治療，冀實現用雙腳走路的願望，豈料2人於10月13日才在網上發布成功站立的片段，翌日便出現嘔吐、腹痛等症狀，病情急轉直下，最終於10月15日凌晨相繼心臟停頓離世，終年27歲，應驗了他們生前「一起出生，也要一起死去」的諾言。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。