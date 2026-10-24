印尼野火霾害未歇 中加里曼丹民生醫療受衝擊

印尼多地持續受到野火霾害影響，其中中加里曼丹省首府帕朗卡拉雅市（Palangkaraya）煙霾嚴重，居民生活、學校運作及醫療服務均受影響。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）今天報導，中加里曼丹省（Central Kalimantan）累計發生6952起森林與土地火災，燒毀面積達2萬108.18公頃，其中帕朗卡拉雅市累計發生957起火災，燒毀面積約1286.94公頃。

煙霾也持續影響帕朗卡拉雅市居民生活。雅加達郵報（Jakarta Post）報導，當地居民表示，煙霾已持續約3個月，即使封住門窗及通風口，灰燼仍會飄進屋內；當地能見度有時僅約100公尺，消防車警笛也幾乎每天響起。

印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）資料顯示，帕朗卡拉雅市今天細懸浮微粒PM2.5濃度達每立方公尺589微克，列為「危險」等級，增加呼吸道感染及其他健康風險。

中加里曼丹省政府公布，當地10月第3週新增5916起急性呼吸道感染病例，今年累計通報12萬1220起；霾害也影響學校運作，省內223所學校改為遠距上課。

帕朗卡拉雅市市長費里德（Fairid Naparin）表示，政府已將野火緊急應變狀態延長至11月9日，以維持防災人員、應變指揮中心及經費調度，因應可能再度發生的火災，並持續加強火災熱點監測及預防工作。省政府另設置169處氧氣站，供有需要的民眾使用。

印尼媒體「點滴網」（Detik）報導，印尼衛生部長沙迪金（Budi Gunadi Sadikin）23日視察帕朗卡拉雅市時表示，當地醫院收治病患人數已增至平時的3倍；政府將加快向各地醫院配送醫療設備，包括呼吸器，以支援需要呼吸支持的兒童患者。

沙迪金也提醒民眾減少非必要的戶外活動，尤其是嬰幼兒、孕婦及長者；外出時應配戴KN95口罩，若出現呼吸困難，應儘速前往衛生所就醫。