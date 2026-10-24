GMO遭到不當存取 要求日本政府主動出擊

日本大型IT公司GMO網路公司外匯保證金交易所用的雲端服務遭不當存取，該公司今天宣布已緊急要求日本政府啟動「主動式網路防禦」措施，也就是視必要先發制人，侵入攻擊來源。

「讀賣新聞」報導，「主動式網路防禦」（ActiveCyber Defense，日文為能動式網路防禦）是警察與自衛隊視必要侵入攻擊來源，並採取措施排除攻擊，以避免出現損害。日本相關法案已於本月1日起正式施行。

「日本經濟新聞」指出，GMO網路公司（GMOInternet ）指出，若啟動「主動式網路防禦」措施，將是日本相關法規實施以來首例。

該公司提供的「Onamae.com Desktop Cloud」遭到不當存取，這項服務出租虛擬伺服器，供外匯保證金交易等高速交易處理使用，用戶超過2萬人。

GMO網路公司今天發布聲明宣布，將補償因這次不當存取而受害的用戶，同時也將提供5000日圓慰問金給所有用戶。

這份聲明說明，補償對象為因不當存取而蒙受損失，或被收取手續費的用戶，不過間接性損害則不在補償範圍內。公司將在11月6日之前寄送電子郵件給用戶，說明補償細節。

這份聲明也表示，這次不當存取事件，有可能使日本國內外逾70間證券公司或外匯保證金交易公司等用戶戶頭，被不當操作。

聲明也指出，疑似為攻擊者的人士勒索GMO網路公司，並揚言若不從的話，將公開該公司與用戶的相關資訊等。對此，GMO網路公司表示，「不會就範」，且會配合警方調查。

已經有GMO網路公司的用戶反映，「因為不當存取而損失數百萬日圓」，該公司呼籲用戶，不要屈服於金錢勒索等威脅。

這次的問題之中，相同伺服器保存的個人投資者密碼等認證資訊，被第三方閱覽且不當操作。GMO網路公司本月20日發現第三方植入的惡意程式，並自21日上午4時起停止伺服器運作。

網路上已經有駭客集團發布聲明，主張這次的不當存取「導致用戶損失數十億日圓」。

GMO表示，根據目前的調查，已確認服務系統存在安全漏洞，且用戶資訊遭外部竊取。部分用戶也通報，交易帳戶出現不明交易，仍在調查具體的損失金額。