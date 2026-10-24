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納粹賓館「鷹巢」失火 德國警方逮捕一嫌疑人

中央社／ 柏林24日綜合外電報導

德國警方表示，位在南部巴伐利亞邦阿爾卑斯山區、以作為包括獨裁者希特勒在內納粹高官休憩處所著稱的歷史性山中別墅「鷹巢」發生火災後，已經有一名嫌疑人遭到拘留。

路透社報導，警方指出，名為「鷹巢」（Eagle'sNest）的這棟建築昨天失火，巴伐利亞邦（Bavaria）貝希特斯加登（Berchtesgaden）週遭地區的約200名消防員和救難人員趕赴現場全力撲救。

警方在聲明中表示，正在調查該名在現場附近遭到拘留的嫌疑人是否與火災有關。可能的犯案動機暫不得而知。

位處壯麗阿爾卑斯山景之中、1938年建成的該建築是納粹官員及其賓客招待所，與希特勒（AdolfHitler）位在附近的夏季行館「貝格霍夫」（Berghof）為不同建築。

目前為巴伐利亞邦政府所有的鷹巢於第二次世界大戰結束後被列為見證納粹時期的歷史紀念建築。

納粹 德國 阿爾卑斯山

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