快訊

才遭瘋傳死訊！韓媒：金正恩睽違1年多突訪中國大陸

薔琵颱風14：30解除陸警！各地長浪洶湧「別去海邊」

上班族狂點人工淚液... 卻結膜紅腫、纖維化 眼科醫生揪1成分是禍首

聽新聞
0:00 / 0:00

「黑白大廚2」孫鍾元獲破格升遷！入列韓國新世界集團專業高階主管

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「Eatanic Garden」以新進榜餐廳於「The 50 Best Restaurants 2026」拿下第72名。圖／The 50 Best Restaurants提供
「Eatanic Garden」以新進榜餐廳於「The 50 Best Restaurants 2026」拿下第72名。圖／The 50 Best Restaurants提供

韓國餐飲界再傳人事新消息！因參與美食實境節目《黑白大廚2》而受到關注的孫鍾元主廚，獲韓國新世界集團列入最新高階主管晉升名單，並以「專業高階主管」身分獲得升遷，成為此次36名新任高階主管中唯一以此職類晉升的人選。這項人事安排不僅凸顯企業對專業餐飲人才的重視，也讓孫鍾元憑藉料理實力獲得肯定的消息再度受到關注。

孫鍾元目前擔任朝鮮酒店及度假村旗下兩間高級餐廳的行政主廚，分別是位於朝鮮皇宮酒店的韓式精緻料理餐廳「Eatanic Garden」，以及L'Escape Hotel內的法式餐廳「L'Amant Secret」。兩間餐廳分別以韓國料理與法式料理為核心，展現他跨越不同料理體系的專業能力。

此次晉升的一大亮點，在於「專業高階主管」並非一般管理職位，而是針對特定領域具備專業能力與突出成果的人才所設立的職務類別。孫鍾元能在本次人事調整中獲此肯定，也反映其餐飲專業與經營實績受到企業重視。

除了企業內部的肯定，孫鍾元主理的兩間餐廳也在國際餐飲評鑑中持續交出成績。根據2026年《首爾與釜山米其林指南》，「Eatanic Garden」與「L'Amant Secret」雙雙摘下米其林一星。其中，「Eatanic Garden」自2023年首次獲星後，已連續四年維持一星；「L'Amant Secret」則自2021年起連續六年獲得一星肯定。

此外，「Eatanic Garden」今年也入選「「The 50 Best Restaurants 2026」第51至100名延伸榜單，排名第72名。對孫鍾元而言，從兩間餐廳連年獲得米其林肯定，到登上全球餐廳排名榜單，再到此次獲得企業高階主管晉升，這些成績共同呈現其在韓國餐飲界持續累積的專業影響力。

「Eatanic Garden」與「L'Amant Secret」於2026年《首爾與釜山米其林指南》雙雙摘下米其林一星。圖／摘自IG（@jw.sson）
「Eatanic Garden」與「L'Amant Secret」於2026年《首爾與釜山米其林指南》雙雙摘下米其林一星。圖／摘自IG（@jw.sson）

孫鍾元主廚。圖／摘自IG（@netflixkr）
孫鍾元主廚。圖／摘自IG（@netflixkr）

韓國 黑白大廚 升遷

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣主廚第1人！鹽之華黎俞君獲頒法國農業功勳勳章 法文致詞撼動全場

經濟日報社論／資產管理國家隊 合併就能變強嗎？

網紅翻車頻傳…誰守住觀眾的信任？百萬YouTuber信任溫度TOP 10出爐 2026 Q3 HowHow拿第一

住1晚逾2萬元！新開幕台北洲際酒店抱怨多 1碗牛肉麵要價近千掀議

相關新聞

激烈競標65分鐘 莫內「鳶尾花」拍出5000萬歐元創法紀錄

法國印象派大師莫內晚年創作的巨幅畫作《鳶尾花》，22日在巴黎以5000萬元（歐元，下同，約5600萬美元）含佣金成交，成為法國拍賣史上成交價最高的藝術品。這幅畫此前從未公開展覽，拍賣過程異常激烈，競標過程65分鐘，最終由一名透過電話競標的亞洲買家標得。

河口湖台女嫌犯疑抵達當天買刀 赴日30多小時傳命案

日本一名台灣女子抵日僅30多個小時，就被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間飯店。調查相關人士23日透露，死者與同團的台籍嫌犯17日晚間才抵達日本，而嫌犯疑似當天就在山梨縣外購買菜刀。

約旦教堂爆槍擊釀6死28傷 槍手在喪禮期間開火

約旦公共安全局今天發表聲明指出，多名槍手在約旦卡拉克省（Karak）一座教堂舉行喪禮期間開火，造成6人死亡、28人受傷

齊名村上春樹 「接近無限透明的藍」日本作家村上龍74歲逝

以作品「接近無限透明的藍」聞名的日本作家村上龍17日在家中逝世，享壽74歲。出版社幻冬舍BOOKS於23日在官方X帳號公布此消息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。