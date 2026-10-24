「黑白大廚2」孫鍾元獲破格升遷！入列韓國新世界集團專業高階主管

韓國餐飲界再傳人事新消息！因參與美食實境節目《黑白大廚2》而受到關注的孫鍾元主廚，獲韓國新世界集團列入最新高階主管晉升名單，並以「專業高階主管」身分獲得升遷，成為此次36名新任高階主管中唯一以此職類晉升的人選。這項人事安排不僅凸顯企業對專業餐飲人才的重視，也讓孫鍾元憑藉料理實力獲得肯定的消息再度受到關注。

孫鍾元目前擔任朝鮮酒店及度假村旗下兩間高級餐廳的行政主廚，分別是位於朝鮮皇宮酒店的韓式精緻料理餐廳「Eatanic Garden」，以及L'Escape Hotel內的法式餐廳「L'Amant Secret」。兩間餐廳分別以韓國料理與法式料理為核心，展現他跨越不同料理體系的專業能力。

此次晉升的一大亮點，在於「專業高階主管」並非一般管理職位，而是針對特定領域具備專業能力與突出成果的人才所設立的職務類別。孫鍾元能在本次人事調整中獲此肯定，也反映其餐飲專業與經營實績受到企業重視。

除了企業內部的肯定，孫鍾元主理的兩間餐廳也在國際餐飲評鑑中持續交出成績。根據2026年《首爾與釜山米其林指南》，「Eatanic Garden」與「L'Amant Secret」雙雙摘下米其林一星。其中，「Eatanic Garden」自2023年首次獲星後，已連續四年維持一星；「L'Amant Secret」則自2021年起連續六年獲得一星肯定。

此外，「Eatanic Garden」今年也入選「「The 50 Best Restaurants 2026」第51至100名延伸榜單，排名第72名。對孫鍾元而言，從兩間餐廳連年獲得米其林肯定，到登上全球餐廳排名榜單，再到此次獲得企業高階主管晉升，這些成績共同呈現其在韓國餐飲界持續累積的專業影響力。

「Eatanic Garden」與「L'Amant Secret」於2026年《首爾與釜山米其林指南》雙雙摘下米其林一星。圖／摘自IG（@jw.sson）