萬那杜地震規模下修至6.9 海嘯警報解除

太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）表示，萬那杜外海今天發生規模6.9地震，稍早發布的海嘯警報已經解除。

法新社報導，太平洋海嘯警報中心在最新通報中指出，地震規模從先前預估的7.2下修至6.9。

萬那杜地質災害部門稍早向沿岸地區民眾發布警報，呼籲他們撤離至地勢較高地區。

根據美國地質調查所（USGS），這起地震的震央位於桑托島（Santo）奧瑞港（Port-Olry）西北方約200公里處；USGS也通報，附近隨後發生第2起地震，規模為6.3。

萬那杜前總理卡爾薩考（Alatoi Ishmael Kalsakau）在臉書（Facebook）發文寫道，當地持續有餘震發生，今天發生了5次地震，呼籲居民「注意安全」，並定期查看應用程式接收最新消息。

地震在萬那杜相當常見，這個地勢低窪的群島橫跨環太平洋火山帶（Ring of Fire），這是一條貫穿東南亞並橫跨太平洋盆地的地震活動帶。