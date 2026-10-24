快訊

選前大風吹...台中市選舉看板、帆布成重災區 砸車引另類民怨

颱風停電別慌！4種家電快拔插頭 台電「2管道」查復電進度

NBA／格林關鍵犯規+柯爾抱怨吞T！勇士收尾被灰熊轟17：0慘遭逆轉

聽新聞
0:00 / 0:00

河口湖台女嫌犯疑抵達當天買刀 赴日30多小時傳命案

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
台灣女子井雲蓉19日陳屍日本山梨縣富士河口湖町一間飯店。最新調查指出，她與同團嫌犯楊閔涵17日晚間才抵達日本，楊嫌疑似當天就購買菜刀。資料照片。美聯社
台灣女子井雲蓉19日陳屍日本山梨縣富士河口湖町一間飯店。最新調查指出，她與同團嫌犯楊閔涵17日晚間才抵達日本，楊嫌疑似當天就購買菜刀。資料照片。美聯社

日本一名台灣女子抵日僅30多個小時，就被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間飯店。調查相關人士23日透露，死者與同團的台籍嫌犯17日晚間才抵達日本，而嫌犯疑似當天就在山梨縣外購買菜刀。

YBS山梨放送報導，38歲台灣籍女子井雲蓉19日被發現流血身亡。警方以涉嫌持有菜刀、違反《銃刀法》為由，逮捕當時在房內的27歲台灣籍女子楊閔涵。

調查相關人士指出，井雲蓉與楊閔涵17日晚間抵達成田機場，楊嫌疑似當天就在山梨縣外一處商業設施購買菜刀。兩人18日進入山梨縣，搭乘巴士遊覽富士山北麓地區後入住飯店，井雲蓉19日上午8時左右被發現死亡。

警方研判，井雲蓉入境日本後短短30多個小時內，就與同團的楊閔涵相識並捲入這起命案，目前正詳細調查兩人在旅行團行程中的活動情況。

命案 飯店 富士山 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台女河口湖遇害！楊姓嫌犯曝與死者旅行中變熟 供出進房原因

台灣遊客命喪日本河口湖 被捕女嫌手腕有割傷、疑試圖輕生

東京藥局涉無處方箋售猛健樂 中國籍女負責人被逮

色狼員工偷拍20女！受害者控基隆某薑母鴨店想私了 老闆回應

相關新聞

河口湖台女嫌犯疑抵達當天買刀 赴日30多小時傳命案

日本一名台灣女子抵日僅30多個小時，就被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間飯店。調查相關人士23日透露，死者與同團的台籍嫌犯17日晚間才抵達日本，而嫌犯疑似當天就在山梨縣外購買菜刀。

約旦教堂爆槍擊釀6死28傷 槍手在喪禮期間開火

約旦公共安全局今天發表聲明指出，多名槍手在約旦卡拉克省（Karak）一座教堂舉行喪禮期間開火，造成6人死亡、28人受傷

日本退稅新制11月上路！6大機場可退現金 退稅地點、方式一次看

日本退稅新制將於11月1日起正式上路，旅客未來在日本購物，須先支付含消費稅的商品全額，再依規定辦理退稅。最新消息指出，CASH JAPAN將配合新制提供現金退

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。