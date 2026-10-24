河口湖台女嫌犯疑抵達當天買刀 赴日30多小時傳命案

日本一名台灣女子抵日僅30多個小時，就被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間飯店。調查相關人士23日透露，死者與同團的台籍嫌犯17日晚間才抵達日本，而嫌犯疑似當天就在山梨縣外購買菜刀。

YBS山梨放送報導，38歲台灣籍女子井雲蓉19日被發現流血身亡。警方以涉嫌持有菜刀、違反《銃刀法》為由，逮捕當時在房內的27歲台灣籍女子楊閔涵。

調查相關人士指出，井雲蓉與楊閔涵17日晚間抵達成田機場，楊嫌疑似當天就在山梨縣外一處商業設施購買菜刀。兩人18日進入山梨縣，搭乘巴士遊覽富士山北麓地區後入住飯店，井雲蓉19日上午8時左右被發現死亡。

警方研判，井雲蓉入境日本後短短30多個小時內，就與同團的楊閔涵相識並捲入這起命案，目前正詳細調查兩人在旅行團行程中的活動情況。