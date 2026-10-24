日本退稅新制11月上路！6大機場可退現金 退稅地點、方式一次看

日本退稅新制將於11月1日起正式上路，旅客未來在日本購物，須先支付含消費稅的商品全額，再依規定辦理退稅。最新消息指出，CASH JAPAN將配合新制提供現金退稅服務，旅客可在指定機場透過自助退稅機或服務櫃檯領取日圓現金。新制上路後，退稅流程與過往有所不同，民眾赴日旅遊前應先了解相關規定，以免影響退稅權益。

CASH JAPAN株式會社宣布，獲選為日本6座主要國際機場的退稅服務營運商，將自2026年11月起配合事後退稅制度提供服務。旅客購物後，須於購買當日完成相關退稅申請作業，並妥善保留收據及購買憑證，且須在購買日起90天內出境日本時，出示護照完成海關確認，才能辦理退稅。退稅金額除了可透過信用卡、銀行轉帳或App等方式領取，也可依指定機場提供的服務選擇領取日圓現金。

想要領取現金退稅的旅客，須特別留意辦理順序。CASH JAPAN提醒，旅客應在辦理行李託運前，先前往機場海關專用區或自助機台，掃描護照或QR Code完成海關確認，再到CASH JAPAN自助退稅機或櫃檯出示護照領取現金。海關自助機台若顯示綠色畫面，代表已完成確認；若出現紅色畫面，則須前往海關櫃檯接受商品實物查驗。若海關要求檢查，旅客必須出示所有免稅商品，同一筆交易只要缺少其中一件商品，該筆交易的所有商品都可能無法退稅；食品、化妝品等消耗品若在出境前使用，也將無法獲得退稅。

CASH JAPAN表示，透過相關系統辦理退稅，平均約70秒即可完成交易，並直接領取日圓現金，系統也支援護照掃描及12種語言介面。旅客領取的日圓現金，可用於出境管制區內的免稅商店或餐飲店消費。不過，由於退稅流程涉及海關確認及可能的商品查驗，建議民眾提早抵達機場，並預留足夠時間辦理相關手續，避免因趕搭飛機而錯過退稅。

退稅兩步驟，先準備好護照和購入商品

1、辦理登機手續前，請前往海關完成確認

海關要求時，您必須能出示所有免稅商品。同一筆免稅交易中只要缺少一件商品，該交易的所有商品皆無法退稅。

* 若於出境前使用消耗品（如食品或化妝品），將無法獲得退稅。

在海關自助機台掃描護照時，若螢幕變為綠色，表示已完成確認。若螢幕變為紅色，表示您需前往海關櫃檯，接受退稅商品的實物查驗。

2、在 Cash Japan 自助退稅機或櫃檯領取現金退稅

• 出示護照

• 領取現金退稅

6大機場退稅設置地點與時間

成田機場 (NRT)

成田機場：第 1 航廈

郵遞區號：282-0011 日本千葉縣成田市三里塚御料牧場 1-1 第 1 航廈南翼、北翼 3 樓 6:00～23:00（自助退稅機：24 小時）

成田機場：第 2 航廈

郵遞區號：282-0004 日本千葉縣成田市古込字古込 1-1 第 2 航廈 3 樓 6:00～23:00（自助退稅機：24 小時）

成田機場：第 3 航廈

郵遞區號：282-0006 日本千葉縣成田市取香字上人塚 148-1 第 3 航廈 3 樓 6:00～22:00（自助退稅機：24 小時）

關西機場 (KIX)

關西國際機場：第 1 航廈

郵遞區號：549-0001 日本大阪府泉佐野市泉州空港北 1 番地 第 1 航廈 4 樓 7:00～24:00（自助退稅機：24 小時）

關西國際機場：第 2 航廈

郵遞區號：549-0011 日本大阪府泉南郡田尻町泉州空港中 第 2 航廈 1 樓 5:00～23:00（自助退稅機：24 小時）

神戶機場 (UKB)

郵遞區號：650-0048 日本兵庫縣神戶市中央區神戶空港 1 第 2 航廈 1 樓

僅設自助退稅機（24 小時）

福岡機場 (FUK)

郵遞區號：812-0851 日本福岡縣福岡市博多區青木 739 國際線航廈 3 樓

7:00～21:00（自助退稅機：6:00～21:00）

新千歲機場 (CTS)

郵遞區號：066-0012 日本北海道千歲市美美 987-22 國際線航廈 3 樓

7:00～20:00（自助退稅機：6:00～20:30）

中部國際機場 (NGO)

郵遞區號：479-0881 日本愛知縣常滑市 Centrair 1 丁目 1 番地 第 1 航廈 3 樓

郵遞區號：479-0881 日本愛知縣常滑市 Centrair 1 丁目 1 番地 第 2 航廈 2 樓

第 1 航廈：7:00～22:15

第 2 航廈：10:00～21:30