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英團體揭首相官邸也能預訂 訂房網站：與各方合作打擊詐騙

中央社／ 倫敦23日專電

英國消費者權益組織Which?揭露，訂房網站Booking.com的詐騙防堵和資訊安全措施不足，未能預防民眾誤信首相官邸出租廣告並因此預付房費。Booking.com一名發言人表示，安全、信任與個資保護是公司首要關切，將持續與相關單位合作，打擊網路犯罪和詐騙。

Booking.com表示，公司正與歐盟執委會進行具建設性的溝通和互動。安全、信任與個資保護是公司首要關切；Booking.com將持續致力與相關國家政府、監管單位、執法機關和產業夥伴合作，以打擊網路犯罪和詐騙，維護旅客和商業夥伴的權益。

英國通訊管理局（Ofcom）一名發言人今天回應中央社詢問表示，網路詐騙足以對被害人造成嚴重後果，各網路平台有明確法律責任，一旦發現用戶發布的內容違法，必須即刻移除。

這名發言人指出，過往已有諸多案例顯示，針對未能遵守英國「網路安全法」（Online Safety Act）的平台，Ofcom絕不會遲疑動用執法權力。Ofcom總計已對超過100個網站展開調查。

歐盟執委會21日宣布，正式啟動調查Booking.com是否違反歐盟的「數位服務法」（Digital ServicesAct），未善盡法定責任防堵虛假廣告（例如清單中有根本不存在或被假冒的旅館）、預防釣魚詐騙，且未明確標示有哪些商家參與付費推播。

根據歐盟「數位服務法」，違法企業最高可被裁罰全球年度總營收的6%。Booking.com總部位於荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）。

在歐盟21日宣告「深入調查」Booking.com之前，英國Which?曾於9月發布文章，再次以實際案例呈現Booking.com在管控詐騙和資安風險方面的不足。

Which?質疑，Booking.com自稱使用先進的人工智慧（AI）系統，以偵測並打擊詐騙，但成效顯然仍有不足。

Which?測試團隊今年夏天在Booking.com刊登旅宿廣告，標題為「位於倫敦心臟地帶的單房公寓」，並附上地址唐寧街10號（英國首相官邸所在地）、以及識別度極高的唐寧街10號深色前門照片。

Which?團隊在文章提到，由於首相官邸開放旅客訂房實在太荒謬，他們原本預期Booking.com會偵測到詐騙風險並有所作為。然而，Booking.com未採取預期行動。「唐寧街10號公寓」很快成為Booking.com網站上的熱門旅館，Which?團隊在上架後短短20分鐘內即接獲14名旅客洽詢。

Which?團隊指出，更糟的是，Booking.com不僅遲未查驗上架「唐寧街10號公寓」的網站用戶身分和旅館資料真實性，也未能防止消費者為了在唐寧街10號住宿一週而支付房費。

Which?團隊成員扮演旅客，「成功」預付了一週房費。經Which?主動告知「唐寧街10號公寓」是詐騙廣告後，Booking.com遲至8月底才把它下架並取消旅客訂房。

至9月上旬，預付房費的Which?團隊成員仍未從Booking.com收到退款，而Booking.com在電郵中也未清楚說明是否全額退款，以及是否將收取手續費。當時距離Booking.com代為收取「唐寧街10號公寓」房費已近2個月。

為避免過多消費者在過程中受騙，Which?測試團隊當時僅短暫開放訂房。不過，Which?決定更進一步，檢驗Booking.com偵測虛假評論的能力。

Which?團隊在Booking.com網頁上為「唐寧街10號公寓」留下這樣的旅客評論：「這簡直令人難以置信！Booking.com竟讓我們入住唐寧街10號，也就是英國首相官邸！」

Which?並在「偽評論」補充，在「唐寧街10號公寓」的最美好回憶，是「與賴瑞貓（Larry The Cat）一起消磨時光」。Which?團隊給「唐寧街10號公寓」高達10/10的評分。

「賴瑞貓」是英國首相官邸職員於2011年收養的貓，同年獲封為「首席捕鼠大臣」，在英國海內外享有高人氣。現任首相柏南（Andy Burnham）是賴瑞在首席捕鼠大臣任內經歷的第7位首相。

Which?指出，儘管Booking.com聲稱評論在公開前，將由網站的內容審查團隊先行檢視，Which?的「偽評論」仍得以在短短數分鐘內發布。

另一方面，Which?的調查結果顯示，Booking.com預設的訊息傳送系統未能防止用戶透過此系統傳送外部連結，而這明顯提高釣魚詐騙風險。

詐騙分子可藉Booking.com本身的系統引導消費者點擊外部連結，騙取消費者的信用卡和其他資料以及住宿費用。

據Which?了解，Booking.com允許（商家）用戶透過訂房網站預設系統傳送外部連結，這在國際各主流訂房網站之間堪稱特例。

根據英國法規，各網路平台有責任制定簡易便捷的程序，供消費者申訴和檢舉非法內容。英國政府正擬訂措施，以利擴大「先發制人」，善用科技預先防堵詐騙內容上架。

官邸 詐騙 英國

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