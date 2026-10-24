巴基斯坦西南部發生嚴重車禍 造成13死21傷

巴基斯坦西南部今天發生嚴重車禍，一輛開往喀拉蚩（Karachi）的客運巴士與另一輛車相撞，造成至少13人死亡、21人受傷，部分傷者情況危急。

法新社報導，巴基斯坦俾路支省（Balochistan）官員指出，一輛開往喀拉蚩的客運巴士，在烏特哈爾（Uthal）地區撞上一輛載有乘客的車輛。

警方表示，這起事故相當嚴重，兩輛車駕駛都不幸死亡，部分傷者傷勢嚴重，情況危急。

由於交通法規執法不力、超速行駛、道路安全標準不佳，以及駕駛行為魯莽等因素，巴基斯坦交通事故屢見不鮮。