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約旦教堂爆槍擊釀6死28傷 槍手在喪禮期間開火

中央社／ 安曼23日綜合外電報導
約旦卡拉克省一座教堂在喪禮期間遭多名槍手開火，造成6人死亡、28人受傷。圖／擷自X @HibaNasr
約旦卡拉克省一座教堂在喪禮期間遭多名槍手開火，造成6人死亡、28人受傷。圖／擷自X @HibaNasr

約旦公共安全局今天發表聲明指出，多名槍手在約旦卡拉克省（Karak）一座教堂舉行喪禮期間開火，造成6人死亡、28人受傷。

約旦國營電視台Al Mamlaka報導，當局已部署安全部隊至該教堂，正追捕涉案槍手。據報導，槍手從車輛下來後，在卡拉克省哈默德教堂（Hamoud Church）的喪禮隊伍行進途中開火。

該電視台播出一段影片，似乎是由教堂架設的監視器拍攝。畫面中有3人從人行道朝教堂開槍，並躲在樹木及一道矮牆後方，隨後跑向教堂入口。

路透社已比對影片中的入口通道、教堂周圍矮牆及其他細節，確認影片的真實性。目前尚無人宣稱犯下這起攻擊，約旦當局也未說明是何人所為。

約旦 喪禮 槍擊

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