日本冒險家挑戰台灣百岳一筆書 4個月用雙腳連成一路線

日本知名冒險家田中陽希預計11月1日從台灣最北端的富貴角燈塔出發，以不搭乘任何交通工具、全程依靠人力的方式，串聯攀登台灣「百岳」，預計耗時4個月、徒步約2000公里，挑戰在短時間內「以自己的雙腳把台灣百岳連成一條路線」，完成台灣百岳縱走。

出發前夕，田中陽希今天拜會駐日代表李逸洋並舉行記者會，說明這項名為「台灣百岳一筆書」（台湾百岳ひと筆書き）的挑戰計畫。

李逸洋表示，台灣面積雖然只有日本的1/10，但擁有268座海拔3000公尺以上的高山，獨特的垂直氣候與豐富生態系統享譽國際。他指出，過去外國人完成台灣百岳的最快紀錄，是分多次攀登、耗時3年8個月，田中陽希如果順利在約4個月內完成挑戰，將寫下新的歷史紀錄。

李逸洋也強調，山岳是連結台灣與日本人民的重要橋梁，期待透過田中陽希的挑戰，將台灣山岳的魅力介紹給日本及全世界，台灣方面也將全力提供協助。

現年43歲的田中陽希過去曾多次挑戰以人力串聯日本名山的「一筆書」壯舉，2014年以208天完成日本百名山挑戰，總距離約7800公里；2015年歷時222天、行走約8000公里，完成日本2百名山挑戰；2018年起再度展開日本3百名山挑戰，歷時1310天，成功以人力串聯並登頂301座山峰。

大約2年前，他開始接觸台灣百岳，卻發現自己對台灣山岳的認識，幾乎只有最高峰玉山。

田中陽希坦言，原本以為台灣就像日本的富士山一樣，只有一座高山聳立在島嶼中央，直到實際調查後，才驚訝發現台灣竟然擁有200多座3000公尺級高山。為了了解台灣山區環境，他從去年4月起，先後5度前往台灣勘查，今年3月更曾背負重裝備進行長距離縱走，相關過程也透過NHK節目播出。

他原本計劃在春季挑戰台灣百岳，卻遭台灣登山界人士強烈勸阻，原因是台灣春季進入雨季，降雨量大，加上颱風等天候風險，因此建議改在秋冬季節進行，最後決定11月1日正式出發。

田中陽希預計從台灣最北端的富貴角燈塔出發，從起點到第一個登山口，大約有150公里的公路路段，必須徒步完成，之後正式進入山區，首先迎接他的將是一段6夜7天、約一週的長距離縱走，這也代表台灣百岳的挑戰正式展開。

隨後，他將沿著中央山脈一路向南前進，途中將攀登雪山、南湖大山、合歡山、奇萊山及能高山等知名高山。

跨年後，他將繼續翻越丹大山及郡大山，並於1月下旬沿著八通關古道，前往秀姑巒山及馬博拉斯山。2月上旬，預計登頂台灣最高峰玉山。隨後繼續挑戰向陽山、關山及卑南主山等山岳。

到了3月，他將攀登北大武山，最後朝著台灣最南點碑前進，完成這趟以雙腳串聯台灣百岳的壯闊旅程。

全程預計125天，其中約80天必須在山區過夜，包括38晚山屋住宿及39晚帳篷露營。由於台灣山屋的餐飲補給設施不如日本完善，田中陽希表示，這次許多路段都必須自行背負糧食、水及裝備，背包重量可能達到30至40公斤。

他指出，在日本阿爾卑斯山脈，登山者通常能在山屋購買餐食、補充物資，甚至住進溫暖的房間，但台灣高山環境截然不同，不僅登山路線較長，入山許可申請複雜，冬季更經常面臨水源不足的問題。

田中陽希透露，去年12月攀登台灣第2高峰雪山時，原本地圖標示的兩處水源全部乾涸，最後只能從有鹿隻排泄物的河床低窪處取水，經過濾水器過濾及煮沸後飲用。

他表示，台灣高山最困難的問題之一，就是如何確保水源，因此這次除了日常飲用水，還會另外攜帶總容量10公升的儲水容器，以備不時之需。

而整趟挑戰中，最艱難的路段，預計是明年1月3日開始的15夜16天長距離縱走。

田中陽希說明，這段路線不僅人煙罕至，部分登山道更因長期缺乏維護，實際路況不明。即使地圖上標示有路，到了現場也可能找不到，甚至因為山區有大量鹿隻活動，留下無數獸徑，讓人難以分辨真正的登山路線。

他坦言，這段路線是整個計畫中最讓他擔心的部分，除了必須背負沉重裝備，還得不斷尋找路線，可能連續十多天都不會遇到其他人。

為了因應台灣高山通訊不良的問題，團隊也計劃利用衛星通訊設備，透過官方網站每隔約20分鐘更新田中陽希的所在位置，讓民眾能夠追蹤他的登山進度與移動路線。

除了挑戰自然環境，這次長時間離開日本，也讓田中陽希承受不小的心理壓力。

他坦言，過去在日本登山，即使走得再遠，終究還是在自己的國家，必要時能夠回家與家人團聚。但這次前往台灣，可能必須離開妻子與孩子長達4到5個月，讓他感到比過去任何一次挑戰都更加緊張。就在今天早上，妻子和孩子還特別送給他親手製作的護身符，裡面放著家人的合照，希望能陪伴他度過漫長旅程。

田中陽希表示，雖然這次有許多未知的困難，但也期待透過雙腳走訪台灣各地，認識不同地方的居民，感受台灣的自然、文化與歷史。

他分享，過去造訪台灣山區時，曾遇到80、90歲的長者主動用日語打招呼，也在原住民族聚落發現與日本相似的飲食文化，讓他深刻感受到台灣與日本之間的歷史連結。

田中陽希說，過去經常聽到台灣是親日的地方，但真正走進當地、與居民交流後，才發現親身感受到的情感，比原本想像的更加深刻。

他強調，這次不只是攀登100座山峰，更希望透過長達數月的徒步旅程，深入認識台灣不同地區的人文風貌。