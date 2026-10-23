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人越老越沒創意？ 研究結果意外：成年人其實比小孩更有創造力

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現大人其實比小孩更有創意，只是孩子表現得更有自信。示意圖／ingimage
研究發現大人其實比小孩更有創意，只是孩子表現得更有自信。示意圖／ingimage

一項最新研究發現，成年人其實比幼童更有創造力，只是更害怕被批評，也更容易對自己的創意失去信心。原來多數人認為長大以後創意變少了，其實只是刻板印象，成年人的創作表現整體上都比幼童更好。

據《衛報》（The Guardian）報導，奧地利格拉茨大學（University of Graz）研究團隊找來92名4至7歲幼童，以及70名主要為20多歲的成年人，讓他們完成三項創意測驗。這些測驗包含在3分鐘內想出鐵罐的各種用途、自由繪畫，以及在8分鐘內畫出一種想像中的動物。

研究人員隨後請評審根據原創性、實用性及整體創意評分，同時調查參與者在過程中的愉悅程度、動機、自信與焦慮感。結果出乎意料，成年人的作品在原創性、實用性及創造力方面，整體表現都優於幼童，尤其是在有明確目標和時間限制的任務中，差距更加明顯。然而，幼童雖然作品評分較低，卻普遍更有自信、參與動機更強，也比較不容易感到焦慮。

研究主持人之一貝內德克（Mathias Benedek）指出，孩子往往全心投入遊戲，讓人誤以為他們的創造力更強。事實上，孩子享受的是探索過程，即使犯錯也不會太在意；成年人則更重視成果，擔心自己的想法遭到否定，甚至還沒嘗試就先放棄。

不過，研究團隊也坦言，這項研究僅比較兩個年齡層，無法直接證明創造力如何隨年齡改變，且兒童與成人在認知能力及問卷作答方式上也存在差異。貝內德克認為，成年人並非失去創造力，而是逐漸失去運用創造力的信心。比起努力找回童年的想像力，或許更重要的是學會不再害怕自己的創意被拒絕。

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