影／米蘭示威者朝神父豎雙中指 65歲神父同招秒回敬：不需要懺悔

義大利米蘭日前爆發示威衝突，一名65歲神父竟在教堂門口對示威者比中指，影片在網路上瘋傳，引發熱議。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，事件發生於10月17日，當時米蘭街頭爆發示威衝突，部分蒙面人士與警方發生對峙，並傳出商店遭搶、建築物遭破壞等事件。65歲神父西蒙尼（Giannicola Maria Simone）當時正在聖亞歷山大教堂（Church of Sant’Alessandro di Zebedia）門口查看情況，突然有一群蒙面年輕人經過，其中一人朝他豎起雙手中指，他便不假思索地舉起左手回敬。

影片曝光後，有網友懷疑畫面是AI生成，但西蒙尼向義大利媒體證實，事件確實發生。他表示，自己只是回應對方，並沒有想激怒任何人。西蒙尼回憶，當天看到示威人群朝教堂方向湧來，便趕緊關閉大門，同時讓受到驚嚇的遊客及路人進入教堂避難，直到外頭混亂平息。

神父澄清，是對方先向他比出不雅手勢，他才以相同方式回應，強調自己並無挑釁或煽動暴力的意圖。至於是否後悔比中指，西蒙尼認為沒有必要為此懺悔。他表示，自己從未動手傷害任何人，即使在最困難的時刻也一樣，這次只是想提醒年輕人注意自己的行為。他還透露，曾詢問部分示威者為何上街，竟有人回答：「不知道大家為什麼來，但所有人都來了，所以我也跟著來。」

這波示威原先涉及生活成本上漲及公共服務等議題，後來部分地區演變成暴力衝突。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）譴責暴力行為，強調民眾有示威的權利，但不能以此為由破壞城市秩序。