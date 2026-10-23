為拍義大利名山美照付出生命！美國女遊客偏離步道 墜300公尺身亡

義大利北部知名景點多洛米蒂山脈（Dolomites）日前發生一起墜崖悲劇。一名36歲美國女遊客疑似為了拍攝美景，離開原本安全的登山步道，不慎失足墜落近300公尺深的山谷。同行的妹妹目睹意外後緊急求救，但女子仍不幸當場身亡。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，死者為來自美國佛羅里達州的萊瓦（Michaelle Alejandra Rubio Leiva）。10月17日，她與家人及旅行團在海拔約2,700公尺的山區遊覽，準備前往纜車車站，搭乘纜車登上薩斯波爾多伊峰（Sass Pordoi），前往山頂著名的景觀餐廳。

據報導，萊瓦行經波爾多伊山口（Forcella Pordoi）附近時，疑似為了尋找更好的拍攝角度，偏離有標示的安全路線，卻在陡峭的山坡上失去平衡，從沒有圍籬的岩壁墜落。

當地山區雖可搭乘纜車抵達，但部分步行路段坡度陡峭，地面還有容易滑動的碎石，稍有不慎便可能失足。

萊瓦的妹妹目睹意外後立即報警，救難人員趕抵現場，但仍於當天中午12點半前宣告她死亡。救援直升機隨後將家屬送往附近的卡納澤伊鎮（Canazei），並展開遺體運送作業。

多洛米蒂山脈以壯麗岩壁聞名，也是聯合國教科文組織列出的世界遺產，吸引大量遊客造訪。這起意外也再次凸顯高山地形的潛在危險，即使是熱門觀光景點，偏離安全路線仍可能釀成悲劇。