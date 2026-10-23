快訊

整理／北北基桃等13縣市連放2天颱風假 全台各地停班課資訊一覽

中職／薔琵颱風打亂賽程！台北市繼續停班停課 台灣大賽G5再延至周日

薔琵攪局！北北基續放颱風假 金鐘獎頒獎典禮「宣布再延期」

聽新聞
0:00 / 0:00

藏身別墅公寓詐騙 大馬警逮15嫌多為中國大陸人

中央社／ 吉隆坡23日專電

馬來西亞柔佛州警方接連破獲3個詐騙集團，搜查公寓及豪華別墅等至少7處場所，逮捕15人，其中多數為中國人；社區治安關懷組織人士呼籲加強刑事究責，屋主也應留意出租住宅是否遭利用為詐騙據點。

星報（The Star）報導，警方近期展開大規模突擊行動，搜查至少7處場所，逮捕15名涉嫌操作詐騙電話中心的人士，詐騙對象鎖定中國、巴基斯坦及印度民眾。

根據警方調查，落網嫌犯分屬3個不同的詐騙集團，包括13男、2女，年齡介於20歲至40歲，涉嫌從事假投資、愛情與色情詐騙，以及外匯詐騙。

警方在第一起行動中突擊新山市3間公寓，逮捕8名中國人；第二起行動則突擊依斯干達公主城的豪華別墅，逮捕4名涉嫌從事愛情詐騙的中國人；警方另突擊新山市內公寓，逮捕3名男子，包括2名台灣人。

大馬警官指出，這批犯罪嫌疑人均透過社群媒體招募，每月報酬為馬幣3000令吉到4000令吉。所有犯嫌均未持有護照。作案據點藏身公寓與豪華別墅等住宅。

對於大馬警方接連破獲3個詐騙集團，馬來西亞社區治安關懷組織（Malaysian Community Crime Care）彭亨州分會主席辜健鈫（Daniel Khoo）接受中央社記者電話訪問表示，政府應加強打擊詐騙集團，不能僅以違反移民相關法規處罰涉案嫌疑人，應針對實際犯罪行為，援引更嚴格的法律追究責任。

他指出，若涉案者僅處罰款約馬幣3000令吉（約新台幣2萬4000元），處罰過輕，難收嚇阻之效；警方應以刑事法典第420條文（詐騙罪）調查，如判有罪確定，將判處有期徒刑1年至10年，並處鞭刑，另可處罰金。

辜健鈫擔憂，若執法力度不足，原本在緬甸、寮國等地活動的詐騙集團可能轉往馬來西亞，不僅損害國家形象，也可能影響外國遊客赴大馬意願。

他認為，在免簽入境管理方面，移民機關應加強背景審查，包括查核是否有犯罪紀錄，避免有人利用入境便利從事非法活動。

另外，詐騙集團多藏身豪華公寓或住宅，辜健鈫表示，屋主出租房屋前應了解租客背景，出租後也應持續關注實際居住及使用情況，不能只因對方願意支付高額租金，就忽略房屋用途。

他建議，屋主可每兩週了解一次房屋使用狀況，留意是否有多人聚集、大量放置電腦等異常情形。屋主如提高警覺，有助保障自身權益，避免房屋遭利用作為詐騙據點。

中國人 公寓 詐騙

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

詐欺水房年洗錢14億15人遭起訴 主嫌住豪宅、開名車、全身精品行頭

棒球熱小心詐騙 假網拍周邊商品詐22人、警逮2嫌

亞運掀棒球熱竟成詐騙商機 假賣手套騙球迷新北刑大逮2嫌

東京藥局涉無處方箋售猛健樂 中國籍女負責人被逮

相關新聞

旅日注意！日本免稅改「退款制」11月1日上路 先付含稅價出境再退稅

外國旅客在日本購物可享的消費稅免稅制度，將自11月1日起改變辦理方式，以防止免稅商品在日本國內遭轉售等不法情事。東京羽田...

颱風會怎麼走？AI預測路徑比傳統模式準 但這些地方仍比不上

在這幾天的氣象預報中，透過超級電腦運算的傳統模式，以及人工智慧（AI）模式，對薔琵颱風的預測路徑出現頗大差異，部分分析指出，AI或許在預測颱風路徑能力上已超越了超級電腦，但在預測颱風強度和速度上還稍嫌不足。

要坐18年牢…翁山蘇姬隔5年通話 兒稱母聽起來很健康

緬甸前領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）自2021年緬甸軍方發動政變、推翻她所領導的政府並拘捕多名文官領袖後，一直遭到拘押；她的健康狀況長期難以確認。

「接近無限透明的藍」作者村上龍辭世 享壽74歲

以作品「接近無限透明的藍」聞名的日本作家村上龍17日在家中逝世，享壽74歲。出版社幻冬舍BOOKS今天在官方X帳號公布此...

紐時Quiz｜飛天車來了、美駐希臘大使風波、中職台灣大賽登場、教宗動手術

聯合報數位版「紐時Quiz」新單元，節選紐約時報新聞測驗專欄的國際頭條及多元主題，以及國內重大新聞焦點，每周五推出新聞時事小測驗，考驗你對新聞議題的掌握度，對時事話題的敏銳度。一起來看看本周有哪些國內外新聞大事件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。