藏身別墅公寓詐騙 大馬警逮15嫌多為中國大陸人

馬來西亞柔佛州警方接連破獲3個詐騙集團，搜查公寓及豪華別墅等至少7處場所，逮捕15人，其中多數為中國人；社區治安關懷組織人士呼籲加強刑事究責，屋主也應留意出租住宅是否遭利用為詐騙據點。

星報（The Star）報導，警方近期展開大規模突擊行動，搜查至少7處場所，逮捕15名涉嫌操作詐騙電話中心的人士，詐騙對象鎖定中國、巴基斯坦及印度民眾。

根據警方調查，落網嫌犯分屬3個不同的詐騙集團，包括13男、2女，年齡介於20歲至40歲，涉嫌從事假投資、愛情與色情詐騙，以及外匯詐騙。

警方在第一起行動中突擊新山市3間公寓，逮捕8名中國人；第二起行動則突擊依斯干達公主城的豪華別墅，逮捕4名涉嫌從事愛情詐騙的中國人；警方另突擊新山市內公寓，逮捕3名男子，包括2名台灣人。

大馬警官指出，這批犯罪嫌疑人均透過社群媒體招募，每月報酬為馬幣3000令吉到4000令吉。所有犯嫌均未持有護照。作案據點藏身公寓與豪華別墅等住宅。

對於大馬警方接連破獲3個詐騙集團，馬來西亞社區治安關懷組織（Malaysian Community Crime Care）彭亨州分會主席辜健鈫（Daniel Khoo）接受中央社記者電話訪問表示，政府應加強打擊詐騙集團，不能僅以違反移民相關法規處罰涉案嫌疑人，應針對實際犯罪行為，援引更嚴格的法律追究責任。

他指出，若涉案者僅處罰款約馬幣3000令吉（約新台幣2萬4000元），處罰過輕，難收嚇阻之效；警方應以刑事法典第420條文（詐騙罪）調查，如判有罪確定，將判處有期徒刑1年至10年，並處鞭刑，另可處罰金。

辜健鈫擔憂，若執法力度不足，原本在緬甸、寮國等地活動的詐騙集團可能轉往馬來西亞，不僅損害國家形象，也可能影響外國遊客赴大馬意願。

他認為，在免簽入境管理方面，移民機關應加強背景審查，包括查核是否有犯罪紀錄，避免有人利用入境便利從事非法活動。

另外，詐騙集團多藏身豪華公寓或住宅，辜健鈫表示，屋主出租房屋前應了解租客背景，出租後也應持續關注實際居住及使用情況，不能只因對方願意支付高額租金，就忽略房屋用途。

他建議，屋主可每兩週了解一次房屋使用狀況，留意是否有多人聚集、大量放置電腦等異常情形。屋主如提高警覺，有助保障自身權益，避免房屋遭利用作為詐騙據點。