菲律賓懸賞千萬 緝捕涉掃毒戰前警察總長

菲律賓內政部今天宣布懸賞5000萬披索，追捕參議員德拉羅沙。德拉羅沙被指在前總統杜特蒂任內參與掃毒戰，犯下「危害人類罪」，被國際刑事法院（ICC）發布逮捕令。

內政部長芮慕拉（Jonvic Remulla）今天在記者會上宣布，德拉羅沙（Ronald dela Rosa）已被視為「持有武器的危險分子」，懸賞5000萬披索（約新台幣2563萬元），徵求有關德拉羅沙行蹤的線報。

他表示，賞金將取自內政部與菲律賓警察總署（PNP）的情報經費。

芮慕拉表示，政府已給予德拉羅沙作為參議員所應有的禮遇以及足夠的時間，但他選擇持續躲藏，現在是為掃毒戰受害者伸張正義的時候。

菲律賓警方限德拉羅沙在一週內投案，希望事件能以和平方式解決。

芮慕拉先前曾表示，德拉羅沙藏身於菲律賓南部民答那峨島（Mindanao），受到一個武裝團體保護，強行抓人可能引發衝突，造成警察傷亡，政府不希望為了逮捕一個人而引發「內戰」。

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在任內發動大規模掃毒，人權團體指控，數以千計民眾在掃毒行動中遭「法外處決」；德拉羅沙曾任杜特蒂的警察總長，2019年當選參議員，2025年獲選連任。

杜特蒂卸任後被告上ICC，2025年3月被菲律賓警方持ICC逮捕令逮捕，押到位於荷蘭海牙受審；ICC於同年11月針對德拉羅沙秘密簽發逮捕令，指控他以「間接共犯」身分參與「掃毒戰」，犯下「危害人類罪」。

下個月將是德拉羅沙被ICC發布逮捕令滿一年。

德拉羅沙在2025年11月神隱，今年5月短暫出現在參議院，參加參議長改選投票，但在同事掩護下離開參議院後，行蹤再次成謎。