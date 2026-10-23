捷克出版協會控Meta新條款 憂被無償擷取網站內容

捷克多個出版業協會警告，Meta預計自30日起實施的新服務條款，將擴大取得出版商網站內容的權限，且無須支付授權費用，後續還可能透過AI傳播，涉及著作權及競爭法疑慮。協會呼籲歐盟執委會立即審查，並準備向捷克競爭保護局提出申訴。

捷克新聞通訊社（ČTK）報導，捷克網路發展協會（SPIR）、出版商聯合會（ČUV）、出版商版權管理機構（SLPV）及線上出版商協會（AOV）22日共同發布聲明，呼籲Meta限縮新服務條款對出版商網站內容的擷取與使用權限。

協會表示，現行規則主要適用於使用者及企業透過Meta服務發布的內容，但新條款將適用範圍擴大至出版商自行經營的網站，可能涵蓋編輯文章、檔案庫、照片及影片等內容，並允許Meta進行自動化瀏覽、索引、重製及重複擷取；相關內容後續還可能透過人工智慧（AI）技術進一步傳播。

協會指出，這項條款賦予Meta廣泛權限，使其得以自動擷取與旗下服務連結的外部網站內容，且無須支付授權費用。此廣泛授權已超出社群平台正常營運所需的合理範圍。尤其當出版商必須接受相關條款，才能使用Meta等具有市場主導地位的平台時，可能涉及競爭法問題。

協會呼籲Meta將授權範圍限縮至出版商知情且明確提供平台使用的內容，並要求歐盟執委會立即審查新條款是否符合歐洲法規，考慮暫緩爭議條款生效。

協會強調，一旦內容遭全面擷取並進一步處理，相關影響恐難以逆轉。捷克出版業團體正進行法律評估，準備向捷克競爭保護局（ÚOHS）與其他相關機構採取行動。

Meta旗下擁有社群平台Facebook、Instagram及通訊服務WhatsApp。Meta過去也因AI訓練資料的使用方式面臨著作權爭議。

今年5月，美國多家大型出版商對Meta提起訴訟，指控Meta未經授權，使用其出版的小說、教科書及科學文章訓練AI模型，並要求經濟賠償，但未具體說明索賠金額。Meta當時表示將全力抗辯。

另一方面，Meta本週公布第3季營收年增26%，達646億美元，優於市場預期。公司也計劃發行新股籌資，以支應在AI領域的高額投資。