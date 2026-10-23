截查油輪起獲1.16噸K他命 印尼外海逮8人包括1台灣籍

印尼國家緝毒局局長蘇尤迪今天表示，本週稍早在北蘇門答臘省海域查獲一艘懸掛蒙古國旗、來自馬來西亞的船隻，起獲1.16公噸K他命，逮捕船上8人中包括一人為台灣籍。

路透社報導，國家緝毒局（National NarcoticsAgency）局長蘇尤迪（Suyudi Ario Seto）指出，警方與海關本週在北蘇門答臘省（North Sumatra）丹絨巴萊（Tanjung Balai）外海聯手截查該艘油輪，逮捕包括船長、輪機員及加油工在內8人，其中7人為印尼籍，一人為台灣籍。

蘇尤迪說，警方在船上發現58個內藏愷他命（ketamine，俗稱K他命）的麻袋，總重達1.16公噸，市值約3兆4800億印尼盾（約新台幣62億9000萬元）。

這艘油輪從馬來西亞巴錫古當（Pasir Gudang）出發，經馬六甲海峽（Strait of Malacca）前往安達曼海（Andaman Sea），當局認為該船在安達曼海與另一艘船進行海上轉運，取得這批K他命。

蘇尤迪透露，執法人員在攔查前注意到該船自動識別系統（AIS）出現異常而展開行動。他指出，這次查獲的毒品數量證明「國際犯罪集團對我國國安造成極大危害」。

印尼擁有全球數一數二嚴格禁毒法規，包括對毒品走私犯處以死刑。「峇里島毒梟集團9人幫」（BaliNine）兩名澳洲籍成員2005年試圖走私海洛因出印尼被捕，2015年遭到處決。

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