旅日注意！日本免稅改「退款制」11月1日上路 先付含稅價出境再退稅

外國旅客在日本購物可享的消費稅免稅制度，將自11月1日起改變辦理方式，以防止免稅商品在日本國內遭轉售等不法情事。東京羽田機場已設置專用查驗設備。

日本電視台（Nippon TV）、朝日電視台及WWDJAPAN報導，外國旅客目前購物時可直接免除消費稅，11月1日起將改為先支付含稅價格、之後再辦理退稅的「退款制」。

過去，海關是在旅客通過安全檢查後，才確認商品購買資訊。新制上路後，外國旅客先以含稅價格購買商品，並在通過安全檢查前由海關確認購買品項等資訊，消費稅款隨後退還至事先登記的信用卡等支付工具。

外國旅客可透過機場設置的設備、智慧型手機或專用無線區域網路辦理手續。其中，日本數位廳的入境手續服務Visit Japan Web也派上用場，旅客可在日本主要機場的國際線出境樓層，以自己的智慧型手機辦理出境時的海關確認，不必再使用免稅手續專用終端機。

東京羽田機場已設置好專用設備，讓旅客只要掃描護照就能辦理查驗。羽田海關支署表示，預計每天將有1萬2000人使用。

現行免稅制度規定，旅客須將商品帶出日本，才可免繳消費稅，但免稅商品在日本國內遭轉售、轉手牟利的違規情形，已成為嚴重問題。若有人將免稅商品留在國內轉售，原本應繳納的稅款就未能入帳。

日本國稅廳課稅部消費稅室長濱田正義表示：「我們發現，濫用免稅店制度的情形時有所見，例如購買免稅商品後，並未將商品帶出日本，而是在日本國內轉售。」

3年前，出境旅客購買的免稅商品總額一年超過6000億日圓（約新台幣1246億元），其中有374人購買金額達1億日圓（約新台幣2076萬元）以上。然而，日本當局查核其中57人時，發現有56人無法出示所購商品，涉及欠稅金額約18億5000萬日圓（約新台幣3.8億元）。

報導指出，出境時無法確認商品，意味著這些人多數可能將以免稅價格購入的商品留在日本國內轉售，賺取價差。

濱田正義說：「這次改革的目的，就是為了防止這類情況發生。旅客在出境時接受確認後，再由免稅店辦理退稅。」這種先付含稅價、出境時再退稅的方式，目前已為歐洲、亞洲等許多國家採用。

除了防止不當轉售，新制度也希望減輕店家的行政作業負擔。尤其在人力不足、外語應對有困難、對接待外國旅客較不熟悉的地方城市，預期可辦理免稅的店家將增加，進一步帶動訪日旅客消費。

現行免稅商品分為衣物、服飾配件、家電、手錶及珠寶等「一般物品」，以及化妝品、食品等「消耗品」兩大類；新制將取消這項分類，只要購買時的未稅金額合計達5000日圓（約新台幣1038元）以上，即可統一認定為免稅對象。此外，現行制度針對消耗品設有「每天在同一家店最多購買50萬日圓（約新台幣10.3萬元）」的上限，新制也將取消。

全國免稅店協會22日舉行媒體說明會，會長秋田正紀表示：「對銷售方而言，作業負擔會減輕；對顧客來說，店內手續也將取消，可以有更多時間享受購物。」

不過，朝日電視台指出，這項改革是否會影響外國旅客的消費意願、造成觀光消費降溫，後續仍須持續觀察其經濟影響。