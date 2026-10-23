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尼泊爾獲氣候基金2000萬美元援助 洪災重建估逾47億美元

中央社／ 加德滿都23日綜合外電報導

尼泊爾與中國邊界地區8月發生山洪，除導致約1500人死亡，逾5000人失蹤的重大傷亡，還造成基礎建設嚴重損毀。尼泊爾表示，該國將獲聯合國（UN）氣候基金2000萬美元援助。

路透社報導，根據官方數據，洪災影響約1萬5000戶家庭、共6萬人，並造成道路、橋梁、學校及13座水力發電廠等基礎設施毀損，估計損失約27億美元。

官方初步估計，洪災重建費用可能超過47億美元。聯合國提供的這筆援助，不到尼泊爾因應洪災所需費用的1%。

尼泊爾農業、森林暨環境部昨天深夜透過聲明指出，聯合國氣候「損失與損害因應基金」 （Fund forResponding to Loss and Damage ，FRLD）提供的援助，是為了「協助因應氣候相關災害造成的嚴重損害」。

尼泊爾在8月洪災發生後一週內，致函該基金尋求援助。

36歲的尼泊爾總理夏哈（Balendra Shah）9月首次在聯合國發表演說時表示，尼泊爾遭遇的災難為世界敲響警鐘。

夏哈指出：「尼泊爾僅占全球溫室氣體排放量不到0.1%。這場危機不是我們造成的，卻要我們來承擔代價。」

尼泊爾 洪災 基金

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