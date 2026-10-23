希臘通過15歲以下兒童社群媒體禁令 2027年生效

緬甸前領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）自2021年緬甸軍方發動政變、推翻她所領導的政府並拘捕多名文官領袖後，一直遭到拘押；她的健康狀況長期難以確認。

2026-10-23 14:19