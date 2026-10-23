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希臘通過15歲以下兒童社群媒體禁令 2027年生效

中央社／ 雅典23日綜合外電報導

社群媒體未成年人健康和安全的影響令各界日益引以為憂。希臘國會今天通過一項法案，禁止15歲以下兒童使用社群媒體平台。

路透社報導，這項禁令將於明年1月1日生效。

澳洲去年成為第一個立法限制未成年人使用社群媒體的國家。法國的類似立法8月遭到法國憲法委員會（Constitutional Council of France）駁回。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表示，社群媒體平台有兩個半月時間制定一套兼顧年齡驗證與隱私保護的機制。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）推出的網路年齡驗證方案目前正在7個歐洲聯盟國家進行測試，希臘是其中之一。

希臘政府表示，將與家長站在同一陣線，致力於遏制「無止境滑手機」現象，避免兒童的睡眠、專注力及社交時間遭到剝奪。

希臘 社群媒體 未成年

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