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「接近無限透明的藍」作者村上龍辭世 享壽74歲

中央社／ 東京23日綜合外電報導
日本作家村上龍17日在家中逝世，享壽74歲。聯合報系資料照 趙慧琳
日本作家村上龍17日在家中逝世，享壽74歲。聯合報系資料照 趙慧琳

以作品「接近無限透明的藍」聞名的日本作家村上龍17日在家中逝世，享壽74歲。出版社幻冬舍BOOKS今天在官方X帳號公布此消息。

日本共同社、ORICON NEWS報導，出版社發布的公告指出：「作家村上龍於2026年10月17日在家中辭世，享壽74歲。我們在此謹致哀悼，並向外界報告這項消息。」

公告指出，喪禮已採家族葬形式舉行，並尊重家屬意願，婉拒外界前往弔唁、致贈香奠、供花、弔電及供品。出版社也呼籲外界體諒家屬心情，切勿向遺族及近親採訪或洽詢。

公告中寫道：「從『接近無限透明的藍』開始，村上龍始終創作面向年輕世代、令人震撼的作品。得知他過早離世的消息，我們深感悲痛。」出版社最後表示：「謹祈這位以時代領跑者之姿、一路奔馳的作家安息。」

村上龍1952年出生於長崎縣佐世保市，肄業於武藏野美術大學。1976年，他在大學就學期間，以作品「接近無限透明的藍」獲得群像新人文學獎及芥川龍之介獎，一舉成名。

此後，他於1981年以「寄物櫃的嬰孩」獲得野間文藝新人獎；1998年以「味噌湯裡」獲得讀賣文學獎；2000年以「共生蟲」獲得谷崎潤一郎獎；2005年以「走出半島」獲得每日出版文化獎及野間文藝獎；2011年則以「唱歌的鯨魚」獲得每日藝術獎。

其他著作還包括「愛與幻想的法西斯」、「五分鐘後的世界」及「工作大未來 從13歲開始迎向世界」等。

此外，村上龍曾與演員小池榮子共同主持東京電視台節目「日經特集寒武紀宮殿」（日経スペシャル カンブリア宮殿）長達20年，並於今年4月卸下主持工作。

喪禮 出版社 日本

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