聽新聞
0:00 / 0:00

法國通報沙門達病毒傳人首例 患者已逝尚無公衛風險

中央社／ 巴黎22日綜合外電報導

法國衛生部和農業部今天表示，當地出現全球首起人類感染沙門達（Shamonda）病毒案例，患者已於本月稍早去世。這種病毒通常只感染家畜，當局說目前尚無公共衛生風險。

法新社報導，法國衛生部和農業部在聯合聲明中說，沙門達病毒雖已在非洲和亞洲存在數十年，但過去從未在人體內被發現；不過這起首例似乎是「特殊個案」，患者原已因嚴重病症住院治療，免疫力極度低下。

法國衛生部和農業部說明，沙門達病毒屬於正布尼病毒屬（Orthobunyavirus），通常由小型叮咬昆蟲傳染給動物，今年夏天首度出現在歐洲。

這兩部會指出，現階段調查結果研判，患者是在法國東部被蠓蟲叮咬後感染沙門達，當地今年春夏期間出現動物傳染情況。

法國衛生部和農業部補充說，根據初步調查，患者在過世前出現的神經系統併發症，經研判很可能與感染沙門達病毒有關，但相關臨床、生物學及流行病學調查仍在進行中。

病毒 患者 法國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中裕在 IDWeek 2026 發表 TMB-365 及組合療法臨床數據及試驗成果

【動物冷知識】兔子頭上冒出「鹿角」！3種動物詭異疾病 連癌症都能傳

外交部仍未升法國旅遊警示 駐法處官網總算提醒國人維護自身安全

法暴動後政府認錯 嚴防24日抗議維安部署「非常龐大」

相關新聞

吃3塊即期麵包被控侵占！資深幼兒園師被逼離職 他爆園長疑有私怨

這樣就被離職合理嗎？南韓一名疑在幼兒園工作的A氏爆料，任職超過10年的同事只因吃掉孩子們吃剩、原本準備丟棄的3塊麵包，竟遭園長指控侵占，甚至被要求離職。A氏對此相當傻眼，質疑園長刻意小事化大，更懷疑對方可能早有私怨...

台灣遊客命喪日本河口湖 被捕女嫌手腕有割傷、疑試圖輕生

日本山梨縣富士河口湖町飯店命案，38歲台灣籍井姓女子被發現倒臥床上，頸部有深及頸動脈的刺傷，當時也在房內的27歲楊姓女子...

投票竟與長壽有關 研究發現：投票者5年內死亡風險降低45%

美國一項追蹤超過7,700人的研究發現，參與總統大選投票的民眾，未來15年的死亡風險明顯低於未投票者，而且不管支持的候選人最後有沒有當選，結果都一樣。

空污不只傷肺還傷腦 研究：PM2.5高暴露者失智風險增14%

空氣污染不只傷肺，還可能讓大腦萎縮、增加失智風險！一項最新研究發現，除了塑膠微粒，金屬、煤煙及其他微小顆粒也可能進入人類大腦，甚至影響掌管情緒與記憶的杏仁核。

「阿公來會讓媽媽很困擾」日73歲翁每周探孫 驚覺媳婦藏難言之隱

73歲的日本男子和夫（化名），5年前喪妻後獨居，每月領取18萬日圓（約新台幣3.7萬元）年金，加上房貸早已繳清，生活沒有太大經濟壓力。他最大的樂趣，就是到兒子家探望就讀小學二年級的孫子。原本每月只去1、2次，後來逐漸變成每周六固定造訪，一直以為兒子一家都很歡迎自己。

海水暖化兩樣情！青森扇貝產量雪崩 愛知吻仔魚爆量漁民求饒

氣候變遷與海水暖化正悄悄改變日本的飲食習慣。據日媒FNN報導，日本重要的扇貝生產地──青森縣，因海水升溫導致扇貝苗大量暴斃，產量雪崩式暴跌，市場上幾乎看不見生鮮扇貝，餐廳被迫改用北海道的冷凍產品，甚至只能忍痛下架。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。