法國通報沙門達病毒傳人首例 患者已逝尚無公衛風險

法國衛生部和農業部今天表示，當地出現全球首起人類感染沙門達（Shamonda）病毒案例，患者已於本月稍早去世。這種病毒通常只感染家畜，當局說目前尚無公共衛生風險。

法新社報導，法國衛生部和農業部在聯合聲明中說，沙門達病毒雖已在非洲和亞洲存在數十年，但過去從未在人體內被發現；不過這起首例似乎是「特殊個案」，患者原已因嚴重病症住院治療，免疫力極度低下。

法國衛生部和農業部說明，沙門達病毒屬於正布尼病毒屬（Orthobunyavirus），通常由小型叮咬昆蟲傳染給動物，今年夏天首度出現在歐洲。

這兩部會指出，現階段調查結果研判，患者是在法國東部被蠓蟲叮咬後感染沙門達，當地今年春夏期間出現動物傳染情況。

法國衛生部和農業部補充說，根據初步調查，患者在過世前出現的神經系統併發症，經研判很可能與感染沙門達病毒有關，但相關臨床、生物學及流行病學調查仍在進行中。