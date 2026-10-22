投票竟與長壽有關 研究發現：投票者5年內死亡風險降低45%

美國一項追蹤超過7,700人的研究發現，參與總統大選投票的民眾，未來15年的死亡風險明顯低於未投票者，而且不管支持的候選人最後有沒有當選，結果都一樣。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項研究已刊登在《老年學期刊》（The Journals of Gerontology）。研究團隊分析7,708人的長期追蹤資料，發現與沒有投票的人相比，參與2008年美國總統大選投票的民眾，在選後5年內死亡的風險降低45%；若將觀察時間拉長至10年及15年，死亡風險則分別降低37%及29%。

更令人意外的是，這項關聯不受財富、教育程度、性別或投票方式影響。即使研究人員將經濟與教育因素納入分析，投票者仍呈現較低的死亡風險。

美國賓州大學社會政策教授韓迪（Femida Handy）推測，投票可能帶來履行公民責任的滿足感，讓人感受到自己正在為社會做出貢獻。這種感受與志工服務、慈善捐款類似，可能有助於減輕壓力、提升幸福感，並增強個人對社群的歸屬感。

研究共同作者、印第安那大學學者康拉斯（Sara Konrath）也指出，即使支持的候選人落選可能令人沮喪，不同政治立場的選民仍呈現相似的長期健康關聯。研究也發現，原本健康狀況較差的民眾，在15年追蹤期間呈現的投票相關健康效益，比原本較健康的人更加明顯。

不過，韓迪特別強調，這不代表只要去投票就能延年益壽。研究發現的是統計上的相關性，並未證明投票能直接降低死亡風險，也可能存在其他未被完全排除的影響因素。