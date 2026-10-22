快訊

氣象署新制首發！薔琵來襲5縣市強風告警 14級陣風恐吹翻鐵皮屋頂天上飛

「阿公來會讓媽媽很困擾」日73歲翁每周探孫 驚覺媳婦藏難言之隱

本島幾乎全停班課！ 台鐵明天全線對號列車停駛 高鐵正常營運

聽新聞
0:00 / 0:00

空污不只傷肺還傷腦 研究：PM2.5高暴露者失智風險增14%

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現暴露環境的PM2.5越高，罹患失智的機率也越高。示意圖／ingimage
研究發現暴露環境的PM2.5越高，罹患失智的機率也越高。示意圖／ingimage

空氣污染不只傷肺，還可能讓大腦萎縮、增加失智風險！一項最新研究發現，除了塑膠微粒，金屬、煤煙及其他微小顆粒也可能進入人類大腦，甚至影響掌管情緒與記憶的杏仁核。

據《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，美國拉許阿茲海默症研究中心（Rush Alzheimer’s Disease Center）等機構分析11名80至91歲死者的腦部組織，發現多種外來微粒已進入腦部深處，但這些物質如何穿越人體防線，目前仍不清楚。

另一項今年4月發表的研究追蹤超過40萬人、將近14年，發現暴露於最高濃度PM2.5環境的人，罹患失智症的風險比最低暴露組高出14%，腦部影像也顯示整體及部分區域體積縮小。

科學家進一步發現，污染物的成分可能比想像中更重要。研究人員讓老鼠分別吸入柴油廢氣、紐約世貿中心遺址灰塵及木材燃燒產生的煙霧，結果前兩者竟影響超過1,200個相同基因，其中部分與發炎及阿茲海默症有關。研究團隊懷疑，污染物中的金屬可能是重要因素。

另一項分析5,650萬名美國人醫療紀錄的研究，也發現居住在PM2.5濃度較高地區的人，因路易氏體相關失智疾病住院的可能性較高。動物實驗則顯示，污染可能促使異常蛋白質堆積，造成神經細胞受損。

不過，這些研究主要呈現相關性，尚不能證明空氣污染直接造成失智症。

美國約翰霍普金斯大學神經學教授毛曉波（Xiaobo Mao）一直以來致力於研究各種污染。他提醒，除了戶外空氣，室內烹飪也可能產生大量污染微粒。他建議保持廚房通風、定期更換空調濾網，並盡量避免居住在車流量大的道路旁，以降低日常暴露風險。

PM2.5 空污 失智

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

看一眼就知多虛弱？照片竟能預測癌症患者生死 AI揪高死亡風險族群

抗老甭砸大錢醫美！專家揭4大日常習慣 運動、睡眠都能幫上忙

近百年沒消息！印尼「失落的靈長類」重現 仍面臨棲地縮減危機

色色能治病？鼻塞別急著噴藥 研究揭「性高潮」也能暢通鼻腔

相關新聞

吃3塊即期麵包被控侵占！資深幼兒園師被逼離職 他爆園長疑有私怨

這樣就被離職合理嗎？南韓一名疑在幼兒園工作的A氏爆料，任職超過10年的同事只因吃掉孩子們吃剩、原本準備丟棄的3塊麵包，竟遭園長指控侵占，甚至被要求離職。A氏對此相當傻眼，質疑園長刻意小事化大，更懷疑對方可能早有私怨...

投票竟與長壽有關 研究發現：投票者5年內死亡風險降低45%

美國一項追蹤超過7,700人的研究發現，參與總統大選投票的民眾，未來15年的死亡風險明顯低於未投票者，而且不管支持的候選人最後有沒有當選，結果都一樣。

空污不只傷肺還傷腦 研究：PM2.5高暴露者失智風險增14%

空氣污染不只傷肺，還可能讓大腦萎縮、增加失智風險！一項最新研究發現，除了塑膠微粒，金屬、煤煙及其他微小顆粒也可能進入人類大腦，甚至影響掌管情緒與記憶的杏仁核。

「阿公來會讓媽媽很困擾」日73歲翁每周探孫 驚覺媳婦藏難言之隱

73歲的日本男子和夫（化名），5年前喪妻後獨居，每月領取18萬日圓（約新台幣3.7萬元）年金，加上房貸早已繳清，生活沒有太大經濟壓力。他最大的樂趣，就是到兒子家探望就讀小學二年級的孫子。原本每月只去1、2次，後來逐漸變成每周六固定造訪，一直以為兒子一家都很歡迎自己。

海水暖化兩樣情！青森扇貝產量雪崩 愛知吻仔魚爆量漁民求饒

氣候變遷與海水暖化正悄悄改變日本的飲食習慣。據日媒FNN報導，日本重要的扇貝生產地──青森縣，因海水升溫導致扇貝苗大量暴斃，產量雪崩式暴跌，市場上幾乎看不見生鮮扇貝，餐廳被迫改用北海道的冷凍產品，甚至只能忍痛下架。

哥吉拉維修鐵路？JR西日本2款機器人將執勤 日網驚嘆：有必要那麼帥嗎

根據日媒「產經新聞」報導，因少子高齡化造成的缺工潮與工安風險，JR西日本日前宣布將引進兩款宛如科幻動漫中走出來的「多功能鐵路重機」，分別是「重工業用單臂型機器人」與「量產型人形機器人」，預計於2026年10月與11月陸續在近畿及中國地區上線執勤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。