空污不只傷肺還傷腦 研究：PM2.5高暴露者失智風險增14%

空氣污染不只傷肺，還可能讓大腦萎縮、增加失智風險！一項最新研究發現，除了塑膠微粒，金屬、煤煙及其他微小顆粒也可能進入人類大腦，甚至影響掌管情緒與記憶的杏仁核。

據《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，美國拉許阿茲海默症研究中心（Rush Alzheimer’s Disease Center）等機構分析11名80至91歲死者的腦部組織，發現多種外來微粒已進入腦部深處，但這些物質如何穿越人體防線，目前仍不清楚。

另一項今年4月發表的研究追蹤超過40萬人、將近14年，發現暴露於最高濃度PM2.5環境的人，罹患失智症的風險比最低暴露組高出14%，腦部影像也顯示整體及部分區域體積縮小。

科學家進一步發現，污染物的成分可能比想像中更重要。研究人員讓老鼠分別吸入柴油廢氣、紐約世貿中心遺址灰塵及木材燃燒產生的煙霧，結果前兩者竟影響超過1,200個相同基因，其中部分與發炎及阿茲海默症有關。研究團隊懷疑，污染物中的金屬可能是重要因素。

另一項分析5,650萬名美國人醫療紀錄的研究，也發現居住在PM2.5濃度較高地區的人，因路易氏體相關失智疾病住院的可能性較高。動物實驗則顯示，污染可能促使異常蛋白質堆積，造成神經細胞受損。

不過，這些研究主要呈現相關性，尚不能證明空氣污染直接造成失智症。

美國約翰霍普金斯大學神經學教授毛曉波（Xiaobo Mao）一直以來致力於研究各種污染。他提醒，除了戶外空氣，室內烹飪也可能產生大量污染微粒。他建議保持廚房通風、定期更換空調濾網，並盡量避免居住在車流量大的道路旁，以降低日常暴露風險。