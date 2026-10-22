吃3塊即期麵包被控侵占！資深幼兒園師被逼離職 他爆園長疑有私怨

這樣就被離職合理嗎？南韓一名疑在幼兒園工作的A氏爆料，任職超過10年的同事只因吃掉孩子們吃剩、原本準備丟棄的3塊麵包，竟遭園長指控侵占，甚至被要求離職。A氏對此相當傻眼，質疑園長刻意小事化大，更懷疑對方可能早有私怨，藉機把涉事的老師逼退。

韓媒體育娛樂報導，一則以「只因吃了剩下的點心就被要求離職，合理嗎？」為題的文章，在南韓網路論壇掀起討論。一位疑似在幼兒園工作的A氏透露，他的同事是位年資已超過10年的老師，日前該師把麵包發給學生後，發現還剩下3塊，由於食物的保存期限只到當天，該名老師便把剩下的麵包吃掉了，不料卻因此惹上麻煩。

A氏指出，園長看了監視器畫面後，就像逮到把柄一般，立刻向該名老師興師問罪，不僅指控他吃麵包的行為涉及侵占，更以此將其逼退，要求該師離職。

對此，A氏感到相當荒唐，「吃了3塊保存期限快到、原本就要丟掉的麵包，怎麼會構成侵占？」，他在文中寫道，詢問了其他也在幼兒園工作的朋友，友人也表示快過期的點心直接丟掉很浪費，大多都會讓老師們分著吃，但園長卻反揪著這點究責，令他感到相當異常。

A氏懷疑，園長根本是挾帶私怨報復，由於被離職的老師在幼兒園工作超過10年，不僅在園區深受孩子們喜愛，甚至連年薪都比園長高一些，很可能因此被視為眼中釘，慘被裁員。

而經歷此事後，幼兒園的職場氛圍也出現變化，A氏表示，自此園內的其他老師都不敢再碰剩下的點心，全數丟進垃圾桶處理。A氏也感嘆，「如果這就是你（園長）想要的結果，那還真恭喜你啊。」

文章曝光後掀起討論，部分網友認為僅因3塊剩餘的即期麵包，就被要求離職太過嚴苛，但也有聲音認為，未經許可食用園方準備的食物一事，仍有討論的空間，難以直接斷定誰錯誰對。

JKNEWS報導指出，該事件是否涉及南韓的刑事責任，仍須視老師是否負有保管責任、園內規定及食用剩餘食物的慣例等因素，不能僅憑吃了3塊麵包就認定構成侵占或竊盜罪。另一方面，園方要求老師離職是否涉及不當解雇，也須釐清實際離職經過、老師是否自願，以及是否符合南韓《勞動基準法》等相關規定。