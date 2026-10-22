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東京藥局涉無處方箋售猛健樂 中國籍女負責人被逮

中央社／ 東京22日專電

日本警視廳今天宣布，逮捕位於東京高田馬場一家藥局實際負責人、40歲中國籍女子王沛等2人。警方調查發現，這間藥局主要鎖定中國顧客，透過社群媒體宣傳，涉嫌違法販售至少70種處方藥，營業額高達6500萬日圓，連近來受關注的「猛健樂」都不用處方箋就能買到。

朝日新聞報導，遭逮捕的王沛，以及經營藥局的54歲日本籍男性負責人，涉嫌在今年1月至6月間，共同向4名沒有醫師處方箋的顧客，販售4種依法必須憑處方箋購買的藥品。

今年1月，一名住在神奈川縣的26歲女性，在沒有取得醫師處方箋的情況下，直接向藥局購買「猛健樂」。另一名購買猛健樂的日本籍女性也向警方表示，自己是聽中國朋友說，不用處方箋就能買到猛健樂，為了減肥而前往購買。

警方調查發現，這間藥局從2024年10月開業以來，涉嫌違法販售至少70種處方藥，其中包括近年被部分民眾用於減肥的猛健樂，累計營業額估計超過6500萬日圓（約新台幣1345萬元）。

藥局的主要顧客是中國人，包括赴日中國旅客。業者透過中國社群媒體宣傳，並直接與顧客聯繫、討論價格，顧客透過電子支付等方式付款後，可以到店取藥，也能要求業者將藥品寄送至日本國內或海外；「不用處方箋就能買藥」的消息，逐漸在顧客之間口耳相傳。警方懷疑，大量處方藥可能已經透過這種方式流向海外。

事實上，這間藥局早已遭到衛生單位關注。新宿區保健所曾多次進入藥局稽查，針對業者宣稱「不需要處方箋也能購買藥品」等行為提出行政指導，並於去年5月向警方通報，促使警視廳展開調查。

警方還在藥局內發現多張記載真實醫院名稱的處方箋，但經查卻無法確認相關患者曾在這些醫院就診，懷疑業者擅自使用醫院名稱偽造處方箋，企圖掩飾違法販售藥品的行為。

此外，藥局內一名34歲日本籍女藥劑師，以及26歲中國籍女性員工，也涉嫌參與違法販售，警方預計近期將2人函送檢方。

東京 藥局 猛健樂

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