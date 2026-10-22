日本9月外國遊客數 中國大減44.5%、台灣逆勢成長13%

日本政府觀光局21日公布最新數據，9月訪日外國旅客約310萬3700人，比去年同期減少5%，已經連續2個月下滑。其中，中國旅客受到日中關係惡化影響，大幅減少44.5%，不過台灣、韓國旅客依舊熱衷赴日旅遊，分別成長13%及25.6%。

產經新聞報導，觀光局統計，9月訪日外國旅客比去年同期減少5%，但各國表現差異不小。韓國旅客增加25.6%，台灣旅客也成長13%，在統計的23個國家及地區中，有7個市場的9月訪日人數創下歷年同期新高，顯示日本旅遊人氣依舊不減。

不過，中國市場就沒這麼熱絡。受到日中關係惡化影響，中國政府從去年開始呼籲民眾避免前往日本，讓中國赴日旅客持續減少，今年9月更比去年同期大減44.5%。但值得注意的是，從去年12月相關影響開始浮現以來，9月的減幅已經是最小的一次。

除了中國旅客減少，中東局勢緊張也影響日本觀光。隨著國際油價上漲，機票價格跟著變貴，加上颱風造成部分航班取消，都讓9月訪日旅客人數受到影響。

日本觀光廳長官木村典央在記者會上表示，去年中秋節假期落在10月，今年則是在9月，考量到假期時間不同，目前還不能認定訪日旅客人數已經開始回升。接下來除了持續觀察中國旅客的動向，也會積極吸引其他國家及地區的遊客。

今年前9個月訪日旅客人數，累計約為3073萬200人，比去年同期減少2.9%。雖然比去年少了一些，但仍連續第2年在9月底前突破3000萬人次大關。

雖然赴日旅客人數連續2個月減少，但外國遊客花錢的力道仍然強勁。根據日本觀光廳統計，今年1月至9月，外國旅客在日本的旅遊消費金額達到7兆574億日圓（約新台幣1兆4630億元），創下歷年同期新高。