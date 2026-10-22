台灣山羌在日本千葉大量繁殖 越過防線北上現蹤茨城縣

日本千葉縣境內的台灣山羌大量繁殖，已成為當地問題。這些山羌不僅越過千葉縣設定的防止擴散界線，近期在茨城縣也接連有目擊紀錄。

朝日電視台報導，山羌在日本被列為特定外來生物，會啃食農作物。如今這些山羌已越過利根川，從千葉縣侵入茨城縣，今年5月，茨城縣境內首度捕獲山羌。

東京農工大學研究人員諸澤崇裕表示：「山羌密度較高的地區，正不斷往北擴散。」

諸澤說明，為了確認山羌是否正在擴大繁殖範圍，判斷個體是雄性或雌性相當重要。他在千葉縣記錄山羌的影像與叫聲，已持續一年多。

諸澤指出：「野生動物通常會先由雄性擴大活動範圍，接著才是雌性。如果發現雌性，就代表牠們有可能在當地繁殖。」

回顧擴散過程，山羌原本棲息於台灣，研究認為最晚在1980年代，千葉縣勝浦市的設施就有山羌逃出，之後逐漸野生化。2004年，山羌的棲息範圍僅涵蓋千葉縣內5個市町；如今已確認有18個市町出現定居的山羌，推估總數多達9萬隻。

為防止山羌繼續北上，千葉縣今年劃設防止擴散界線，並採取捕捉等措施。然而，5月發現山羌的地點，竟是距離這條界線約80公里的茨城縣古河市。

截至目前，茨城縣已有6個市町傳出目擊山羌的紀錄，確認的個體全是雄性。諸澤認為，現階段山羌尚未在茨城縣境內繁殖。

為了掌握山羌的棲息範圍，諸澤特別關注牠們的叫聲。這種叫聲也被形容為「像是人類乾嘔的聲音」。

諸澤指出：「牠們大約每隔5秒就會叫一次，這就是牠們叫聲的特徵。」攝影機只能拍到從鏡頭前經過的山羌，叫聲的偵測範圍則大得多。諸澤補充：「聲音可以在半徑數百公尺、相當廣大的範圍內被偵測到。」研究團隊目前也正在探討，能否透過叫聲分辨山羌的性別。

研究團隊上個月公布研究結果指出，適合山羌棲息的區域遠超過千葉縣，甚至可能涵蓋福島縣。

諸澤表示：「如果沿著太平洋一側、沿海地區一路往北擴散，由於那裡的降雪量不會太多，當然也有可能擴散到福島縣等地。」他進一步指出：「近幾年，山羌擴大分布範圍的速度似乎變快了。我認為現在真的是關鍵時刻。」