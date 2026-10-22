「阿公來會讓媽媽很困擾」日73歲翁每周探孫 驚覺媳婦藏難言之隱

73歲的日本男子和夫（化名），5年前喪妻後獨居，每月領取18萬日圓（約新台幣3.7萬元）年金，加上房貸早已繳清，生活沒有太大經濟壓力。他最大的樂趣，就是到兒子家探望就讀小學二年級的孫子。原本每月只去1、2次，後來逐漸變成每周六固定造訪，一直以為兒子一家都很歡迎自己。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，沒想到，某個周六，孫子突然對他說：「阿公來的話，媽媽會很困擾耶！」和夫驚訝追問原因，孫子接著說，因為阿公來訪，媽媽就得打掃房間、準備很多飯菜，甚至還曾問爸爸：「今天阿公會早點回去嗎？」聽見這番話，和夫當場愣住。

隔天，和夫主動打電話詢問兒子，才知道兒子夫妻都是上班族，平日工作忙碌，周末還得打掃、採買及接送孩子上才藝課。每當和夫來訪，媳婦就得提前整理家裡、準備茶點和晚餐。

兒子坦言：「爸爸來我們當然很高興，但每周都來，老婆實在沒辦法休息，我也把準備工作都丟給她。」原來媳婦並不討厭公公，只是希望周末能有時間休息，或與丈夫、孩子單獨相處，又怕直接說出口會傷害長輩。

得知真相後，和夫才意識到，過去自己總是陪孫子玩、等著媳婦煮好晚餐，飯後還常常待到很晚。他原以為帶水果和點心上門已經足夠體貼，卻忽略了媳婦招待客人的辛苦。從此，他不再每周登門，而是先詢問兒子的時間，改成每月約1次帶孫子到附近公園玩，並主動購買午餐，減輕兒子一家的負擔。