付清潔費還要自己打掃？Airbnb修改新規 房東不得再亂提要求

Airbnb房客多年來一直抱怨，儘管已支付清潔費，退房前仍被要求完成不合理的工作。Airbnb已修改規則，限制房東可要求房客完成的工作，包括清潔事項。

BBC報導，Airbnb表示，房客既然已支付清潔費，房東通常不得再要求他們完成「需要耗費大量時間或精力，或通常由清潔人員負責的工作，包括拆除床上寢具、將垃圾帶離房源，或清洗並收妥餐具」。

根據新指引，房東可設定7項標準房屋守則，並提出其他「合理」要求。不過，Airbnb在某些情況下可能允許例外，例如當地因乾旱實施用水限制時，房東可以要求房客縮短淋浴時間。

未來房屋守則將更醒目地呈現給房客，也會列入訂房提醒。只有在特定情況下才允許簽訂合約，例如法律或屋主協會規定要求。Airbnb表示，房東仍可自行制定房屋守則及其他要求，但不得對房客處以罰款。若房東提出的要求違反Airbnb政策，相關問題將被標示，房東如有異議，可以提出申訴。

新規則適用於11月20日或之後預訂的所有住宿。Airbnb向BBC表示，房屋守則有助於房客了解房東的期望，但社群成員反映，「這些規則可能令人困惑、造成負擔，而且難以管理」。因此，Airbnb重新設計守則，讓規則更容易查找、設定方式也更明確，「同時推出一項新政策，確保各項要求合理，不會出現意料之外的要求」。

BBC還提到，Airbnb房東凱西（Cassie）和強恩（Jon）最近在TikTok發布影片，展示他們在房客退房後，仔細檢查位於美國喬治亞州的出租房源，因對細節的嚴格要求而爆紅。其中一支影片指責房客將電視遙控器放錯位置，是「不尊重房屋守則」。兩人因規定嚴格、標準過高而受到批評，但回應稱影片內容遭到誤解。這些影片也引發其他創作者模仿，拍攝影片嘲諷要求嚴苛的房東。